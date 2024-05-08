Казахстан в преддверии чемпионата мира по хоккею обыграл Великобританию

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Чехии команда Казахстана провела товарищеский матч против Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz
В первом периоде соперник открыл счет, но благодаря двум голам Никиты Михайлиса наши хоккеисты вышли вперед во втором отрезке игры. В третьем периоде преимущество увеличил Аркадий Шестаков. В третьем периоде соперник сократил отставание, но пять минут спустя Роман Старченко вновь увеличил разрыв.
Точку в матче поставил Никита Михайлис, забив в пустые ворота и оформив хет-трик в этой игре.
Великобритания – Казахстан 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
0:1 – 05:49 – Кирк (Холберт)
1:1 – 28:15 – Михайлис (Савицкий, Гренц)
1:2 – 31:53 – Михайлис (Данияр, Савицкий)
1:3 – 42:34 – Шестаков (Старченко) ГБ
2:3 – 45:22 – Руопп (Кирк)
2:4 – 47:59 - Старченко (Метальников) ГБ
2:5 - 59:27 - Михайлис (Старченко) ПВ
Вратари: Шутов - Уисл (Боунз, 29:36-60:00