Казахстан в преддверии чемпионата мира по хоккею обыграл Великобританию

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Чехии команда Казахстана провела товарищеский матч против Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz

Фото: Федерация хоккея

В первом периоде соперник открыл счет, но благодаря двум голам Никиты Михайлиса наши хоккеисты вышли вперед во втором отрезке игры. В третьем периоде преимущество увеличил Аркадий Шестаков. В третьем периоде соперник сократил отставание, но пять минут спустя Роман Старченко вновь увеличил разрыв.

Точку в матче поставил Никита Михайлис, забив в пустые ворота и оформив хет-трик в этой игре.

Великобритания – Казахстан 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

0:1 – 05:49 – Кирк (Холберт)

1:1 – 28:15 – Михайлис (Савицкий, Гренц)

1:2 – 31:53 – Михайлис (Данияр, Савицкий)

1:3 – 42:34 – Шестаков (Старченко) ГБ

2:3 – 45:22 – Руопп (Кирк)

2:4 – 47:59 - Старченко (Метальников) ГБ

2:5 - 59:27 - Михайлис (Старченко) ПВ

Вратари: Шутов - Уисл (Боунз, 29:36-60:00