Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 28 апреля 2022 года.

Депутаты планируют рассмотреть проект закона «О биологической безопасности Республики Казахстан» и сопутствующий ему законопорект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам био­логической безопасности». Цель документов – раннее выявление и предотвращение биологических угроз, повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны.

На бюро также обсудили вопросы, касающиеся предложений по реализации Указа Президента Республики Казахстан № 872 от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

Также члены бюро распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, ранее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.