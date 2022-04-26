Свежий выпуск О биологической безопасности 26 апреля 2022 г. 0:32 Кенжегулова Адия корреспондент Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 28 апреля 2022 года. Депутаты планируют рассмотреть проект закона «О биологической безопасности Республики Казахстан» и сопутствующий ему законопорект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности». Цель документов – раннее выявление и предотвращение биологических угроз, повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны. На бюро также обсудили вопросы, касающиеся предложений по реализации Указа Президента Республики Казахстан № 872 от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Также члены бюро распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, ранее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.