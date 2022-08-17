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Общество
О новом порядке выплат компенсации потерпевшим по преступлениям рассказали в МВД

Более 230 млн тенге компенсации выплачено потерпевшим на стадии досудебного производства в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Министерстве внутренних дел Казахстана с введением в действие Закона РК «О Фонде компенсации потерпевшим» продолжаются работы по выплатам материальной помощи пострадавшим.

Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал о новом порядке выплат и о том, сколько человек уже получили компенсацию.

«Этот законопроект совместно разработали Генеральная прокуратура и МВД. Он включает в себя помощь потерпевшим на стадии досудебного расследования по 124 статьям Уголовного кодекса», – говорит Санжар Адилов.

Также потерпевшие стороны, которые могут получить данную выплату, делятся на три категории.

Первая категория – несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, и лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками.

Вторая категория – лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД).

Третья категория – лица, наделенные правами потерпевшего в случае смерти потерпевшего.

Стоит отметить, что с момента начала действия фонда более 1,5 тысячам потерпевших выплачена компенсация на сумму более 230 млн тенге, из них в 2020 году – свыше 33 млн тенге, в прошлом году – 122 млн тенге, в текущем – 75 млн тенге.

Данные выплаты следует понимать не как возмещение ущерба или вреда, причиненного преступлением, а как оперативную, социальную поддержку государства потерпевшим до рассмотрения уголовного дела в суде.

Законом определены пять источников фонда: принудительные платежи, взыскиваемые судом; денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам; деньги, взысканные в порядке регрессных требований; иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

«Выделенные денежные средства не являются деньгами государственного бюджетного фонда, нет никаких целевых программ. Эти финансы выплачиваются из фонда, который пополняется за счет принудительных платежей, взыскиваемых судом от лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений. Сейчас МРП составляет более трех тысяч тенге. Сумма выплат варьируется от 100 тысяч до 200 тысяч тенге», – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что это те деньги, в которых нуждаются люди.

«У потерпевших уходит время на следствие, и деньги могут быть нужны на лечение, приобретение медикаментов, дорожные расходы и так далее», – говорит Адилов.

Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы выплаты единовременной материальной помощи определенному кругу потерпевших по отдельным составам уголовных правонарушений. До введения названного новшества компенсация вреда, нанесенного потерпевшему, возмещалась только по решению суда, после вступления в законную силу приговора.

«Компенсационные выплаты производятся незамедлительно. При регистрации досудебного расследования мы устанавливаем факт совершенного преступления. После признания следователем лица потерпевшим выплата в течение месяца осуществляется на карточные счета потерпевших. Сумма выплаты варьируется в среднем от 30 до 60 МРП. Все постановления о выплате компенсации потерпевшим аккумулируются в МВД и передаются в казначейство», – пояснил он.

Так, механизм государственной поддержки потерпевших состоит не только из тех денег, которые получит потерпевший при нанесении вреда его здоровью, телесной неприкосновенности, но и еще в приобретении чувства защищенности и уверенности в поддержке государства.

Данная выплата распространяется на потерпевших по преступлениям, совершенным с момента принятия закона.

 

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