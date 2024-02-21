Мобильные переводы: о новых критериях налоговой проверки заговорили в правительстве

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Основанием для налоговой проверки могут стать мобильные переводы свыше 255 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, ранее в Мажилисе был озвучен депутатский запрос относительно налоговой проверки мобильных переводов. Депутаты отмечали, что не определена конкретная сумма для более 100 мобильных переводов, после получения которой придется выплачивать налоги.

Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Нурлан Байбазаров в ответ на депутатский запрос сообщил, что в настоящее время правительство рассматривает новые критерии по мобильным переводам, которые начнут отслеживать налоговики.

По его словам, получение одним физлицом денег на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (255 тысяч тенге), может стать критерием риска.

–  В соответствии с предпринимательским кодексом, обязательной госрегистрации в качестве ИП подлежат физлица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход в размере, превышающем 12-кратный МЗП (свыше 1 млн тенге), установленный законом о республиканском бюджете, действующим на 1 января соответствующего финансового года, – процитировал  министр.

Ранее сообщалось, что под критерии проверки подпадут лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, в течение трех месяцев подряд.

#налоги #проверка #бизнес #мобильные переводы #мобильный банкинг

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