Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?

Экономика, Общество
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Подробно об этом на брифинге в РСК рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления камерального мониторинга Департамента государственных доходов по Астане Анвар Бекжуманов, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на  сайт столичного акимата.

Фото Kazpravda.kz

Банки передают данные только по лицам, соответствующим определенным критериям. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, в течение трех месяцев подряд. Иными словами, только в случае наличия признаков предпринимательской деятельности.

«Следует подчеркнуть, что государство не будет проверять все мобильные переводы. Здесь важно отметить, что физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях, это переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям. При этом такие переводы декларировать не нужно, поскольку такие переводы являются разовыми», - сообщил спикер.

Эти меры направлены на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, особенно тех, кто получает оплату через мобильные переводы на личные счета. Предпринимателям рекомендуется принимать оплату на специальные бизнес-счета.

Сейчас некоторые предприниматели отказываются принимать оплату безналичным расчетом и начали требовать оплату только наличными. В ДГД отметили, что такой отказ является неправомерным и нарушает права потребителей.

«За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность - на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП)», - предупредил представитель Департамента.

 

#мобильные переводы #декларирование #банковские счета

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