Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?

Подробно об этом на брифинге в РСК рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления камерального мониторинга Департамента государственных доходов по Астане Анвар Бекжуманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

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Банки передают данные только по лицам, соответствующим определенным критериям. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, в течение трех месяцев подряд. Иными словами, только в случае наличия признаков предпринимательской деятельности.

«Следует подчеркнуть, что государство не будет проверять все мобильные переводы. Здесь важно отметить, что физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях, это переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям. При этом такие переводы декларировать не нужно, поскольку такие переводы являются разовыми», - сообщил спикер.

Эти меры направлены на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, особенно тех, кто получает оплату через мобильные переводы на личные счета. Предпринимателям рекомендуется принимать оплату на специальные бизнес-счета.

Сейчас некоторые предприниматели отказываются принимать оплату безналичным расчетом и начали требовать оплату только наличными. В ДГД отметили, что такой отказ является неправомерным и нарушает права потребителей.