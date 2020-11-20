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О передаче COVID-19 внутриутробно высказалась казахстанский эксперт
Свое мнение о возможности передачи COVID-19 внутриутробно высказала заместитель директора Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz.    

"Не было случаев врожденной коронавирусной инфекции. Дети, которые рождались у беременных с COVID-19, клинически чувствовали себя здоровыми. У них не было симптомов поражения легких, хотя у нескольких детей были положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Вместе с тем нет данных о передаче вируса внутриутробно", – сказала Ералиева.

По ее словам, мировая практика показывает, что новорожденные дети "не дают симптомов, течение у них благополучное, исход болезни – благоприятный".

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