О передаче COVID-19 внутриутробно высказалась казахстанский эксперт
Свое мнение о возможности передачи COVID-19 внутриутробно высказала заместитель директора Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz.
"Не было случаев врожденной коронавирусной инфекции. Дети, которые рождались у беременных с COVID-19, клинически чувствовали себя здоровыми. У них не было симптомов поражения легких, хотя у нескольких детей были положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Вместе с тем нет данных о передаче вируса внутриутробно", – сказала Ералиева.
По ее словам, мировая практика показывает, что новорожденные дети "не дают симптомов, течение у них благополучное, исход болезни – благоприятный".