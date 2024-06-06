О перегруженности казахстанских школьников заявил сенатор Нухулы

По его мнению, слишком много предметов преподается в школах, учебники написаны научным, не всегда доступным для детей языком
Проблему перегруженности школьных программ и качества среднего образования в своем депутатском запросе поднял Алтынбек Нухулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
По словам сенатора, в передовых по качеству образования странах, таких как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада в 7-8 классах изучают от 4 до 6 предметов, касающихся конкретных наук, в то время как в Казахстане преподают 15 предметов, а в 9 классах – даже 16. А количество обязательных учебных предметов в РК в 2,5 раза больше.
Кроме того, такие учебные дисциплины как химия, биология и география, в школах за рубежом объединены в одну дисциплину «Науки» и изучаются значительно меньше по времени. Несмотря на это, по итогам международных исследований PISA за последние 15 лет, естественно-научная грамотность учащихся в этих странах остается высокой. Это свидетельствует о том, что качество преподавания важнее количества предметов.
«В Казахстане школьники получают слишком большой объем информации, учебники написаны научным, не всегда доступным для понимания детей языком. В Великобритании же наоборот – информация не объемная, темы ориентированы на практический опыт, соотносятся с ситуациями повседневной жизни. Большое внимание уделяется прагматической значимости получаемых знаний для учащихся в будущем, то есть дается образование, ориентированное на результат – формирование компетенций учащихся. Для повышения качества среднего образования необходимо разработать содержание образования, соответствующее требованиям времени. Считаем, что в Концепцию повышения качества среднего образования должны быть внесены соответствующие изменения», - сказал Алтынбек Нухулы.