О перегруженности казахстанских школьников заявил сенатор Нухулы

Сенат, Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его мнению, слишком много предметов преподается в школах, учебники написаны научным, не всегда доступным для детей языком

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблему перегруженности школьных программ и качества среднего образования в своем депутатском запросе поднял Алтынбек Нухулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По словам сенатора, в передовых по качеству образования странах, таких как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада в 7-8 классах изучают от 4 до 6 предметов, касающихся конкретных наук, в то время как в Казахстане преподают 15 предметов, а в 9 классах – даже 16. А количество обязательных учебных предметов в РК в 2,5 раза больше.

Кроме того, такие учебные дисциплины как химия, биология и география, в школах за рубежом объединены в одну дисциплину «Науки» и изучаются значительно меньше по времени. Несмотря на это, по итогам международных исследований PISA за последние 15 лет, естественно-научная грамотность учащихся в этих странах остается высокой. Это свидетельствует о том, что качество преподавания важнее количества предметов.

«В Казахстане школьники получают слишком большой объем информации, учебники написаны научным, не всегда доступным для понимания детей языком. В Великобритании же наоборот – информация не объемная, темы ориентированы на практический опыт, соотносятся с ситуациями повседневной жизни. Большое внимание уделяется прагматической значимости получаемых знаний для учащихся в будущем, то есть дается образование, ориентированное на результат – формирование компетенций учащихся. Для повышения качества среднего образования необходимо разработать содержание образования, соответствующее требованиям времени. Считаем, что в Концепцию повышения качества среднего образования должны быть внесены соответствующие изменения», - сказал Алтынбек Нухулы.

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