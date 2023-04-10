О планах по строительству горнолыжных курортов в Алматинской области рассказали Кульгинову

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство, Здравоохранение, Образование
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С реализацией государственных программ, а также проектов по развитию туризма в Алматинской области ознакомился заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов во время рабочей поездки в регион, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Алматинская область – перспективный, быстро развивающийся регион. На сегодняшний день здесь проживают свыше 1,5 млн человек, причем более 1,2 млн из них – сельские жители. Из-за миграции и высокого уровня рождаемости особый перегруз испытывает сфера образования: треть всех трехсменных школ республики находится в Алматинской области. Актуальной проблемой остается дефицит педагогов. Всего в Казахстане не достает 3 550 учителей, в Алматинской области – 375, и эта цифра ежегодно увеличивается.

Посетив среднюю школу №1 Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района, заместитель премьер-министра встретился с коллективом организации. Проектная мощность учебного заведения, построенного в 2017 году, рассчитана на 600 учеников, но в ней в 3 смены обучаются 1 660 детей.

На встрече с учителями был поднят вопрос перегруженности современного педагога – тестирования, дополнительное образование, работа с отстающими учениками, проектные работы, проведение олимпиад, а у многих еще и классное руководство. Также имеется недооснащенность кабинетов математики, физики, химии и биологии.

По словам А. Кульгинова, проблему трехсменных школ планируется решить в течение 3 лет за счет национального проекта «Комфортная школа», а также используя другие источники финансирования: Фонд поддержки инфраструктуры образования, республиканский и местный бюджеты. В Алматинской области планируется открыть свыше 60 новых школ на 130 тысяч ученических мест. Всего в республике в течение трех лет будет построено более 500 школ, что позволит закрыть вопрос по 52 аварийным и 140 трехсменным учебным заведениям.

«Опытные педагоги, обращаясь к главе государства, отмечали, что квалификационное тестирование учителей необоснованно сложное, поэтому Министерство просвещения пересмотрит его содержание. Однако необходимо найти баланс в этом вопросе, так как главной задачей является повышение качества обучения детей в сельских школах до уровня городских», – сказал заместитель премьер-министра.

Важное значение имеет организация бесплатного горячего питания для школьников начального звена. Ученики 1-4 классов школ Алматинской области будут обеспечены обедами с 1 сентября 2023 года.

«В рамках поручения главы государства в предвыборной платформе партии «Аманат» закреплено, что со следующего года будут увеличиваться подъемные пособия для педагогов, которые поедут в сельскую местность: с 1,5-2 млн до 10 млн, также будет оказана помощь с жильем. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разрабатывает проект, согласно которому 50% стоимости жилья планируется субсидировать за счет государства. Когда программа будет принята, ее условия станут хорошей мотивацией для молодых кадров ехать в села», – отметил вице-премьер.

Вопрос дефицита кадров также актуален для сферы здравоохранения. По данным профильного министерства, в Алматинской области есть нехватка 172 врачей, в республике число вакансий составляет свыше 4 тысяч.

Алтай Кульгинов также побывал в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице. В медучреждении в этом году намечены капитальный ремонт, обустройство нового операционного блока и установка высокотехнологичного оборудования.

«В рамках проекта модернизации сельского здравоохранения за три года в республике будет построено свыше 600 медицинских объектов, 38 из них – в Алматинской области (15 врачебных амбулаторий, 11 медицинских и 12 фельдшерско-акушерских пунктов). Кроме того, из 32 межрайонных больниц, запланированных к укрупнению и модернизации в Казахстане, 2 находятся в данном районе», – подчеркнул заместитель премьер-министра РК.

Во время поездки по Алматинской области А. Кульгинов встретился с представителями агропромышленного сектора по вопросу участия в программе «Ауыл аманаты».

«Госпрограмма предусматривает всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителей. В 2023 году из республиканского бюджета будет направлено 100 млрд тенге для создания более 18 тысяч подсобных хозяйств и объектов бизнеса на селе. Для Алматинской области предусмотрено выделение 8,3 млрд тенге, что позволит трудоустроить работников 1 600 личных подсобных хозяйств и небольших производств», – подчеркнул вице-премьер.

Немаловажное значение для региона имеет развитие туризма. В числе перспективных направлений – горнолыжный сектор.

В рамках поездки в Алматинскую область обсуждены предложения по развитию туристской отрасли, в частности, планы по строительству горнолыжных курортов в Алматинской области, что позволит разгрузить Шымбулак, увеличит количество иностранных туристов, а также привлечет дополнительные инвестиции в регион и создаст новые рабочие места. Большим потенциалом, по мнению специалистов, обладают новые направления – эко- и агротуризм.

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