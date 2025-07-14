О погоде в Казахстане на 15-17 июля рассказали синоптики

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, 16 июля на западе, севере, 17 июля на северо-западе, севере РК - сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны ожидается жаркая, без осадков погода.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе страны ночью и утром ожидается туман.

Днем 16-17 июля на юго-западе республики ожидается очень сильная жара 39-44 градуса, 17 июля в отдельных районах центра страны - очень сильная жара 40 градусов, на юге страны - очень сильная жара 40-44 градуса, на юго-востоке - 40-42 градуса, в северных регионах - сильная жара 30-35 градусов, на востоке страны - 35-38 градусов.

 

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