По данным синоптиков, в начале периода теплая весенняя погода без осадков сохранится на севере, востоке, юго-востоке страны.

А на западные области будет оказывать влияние южный циклон, который вызовет неустойчивую погоду, и по мере смещения в восточном направлении в северных, центральных, южных областях.

Пройдут дожди с грозами, временами сильный дождь, усилится ветер, днем на северо-западе возможен град, шквалистый ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман.

Днем столбики термометров покажут на северо-западе, севере понижение от 15-25 до 12-20 тепла, на юге до от 27-32 до 18-25 тепла, на западе повышение от 13-20 до 18-25 тепла, на востоке повышение до 18-26 тепла, в центре в пределах 15-25 тепла, на юго-востоке 25-30 тепла.