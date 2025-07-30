О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары.

Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на все территории РК – пройдут дожди, на севере, востоке республики местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

Со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков, и понижение температуры воздуха на севере страны в дневные часы до 15-20 градусов тепла.

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