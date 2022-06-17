О погоде в выходные в Казахстане рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 18-20 июня, сообщает Kazpravda.kz.

Практически на всей территории республики сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, а 20 июня в горных районах юга ожидаются сильные дожди. Весь период ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра, на юге – пыльная буря.

На западе Казахстана ночью прогнозируется 12-23 тепла, днем 23-36 тепла, на северо-западе температура воздуха ночью 10-23 тепла, днем 23-33 тепла, на севере ночью 10-21 тепла, днем 25-32 тепла, небольшое повышение в центре республики ночью от 8-12, на юге 15-20 тепла, днем от 25-30, на востоке преобладающая температура воздуха ночью от 5-17 тепла, днем от 23-28, в южных регионах страны основной фон температуры воздуха ночью 15-25 тепла, днем прогнозируется понижение от 34-39, в горных районах 29 до 28-35, на юго-востоке РК воздух прогреется ночью до 17-25, в горных районах 14 тепла, днем до 28-37.