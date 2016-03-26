Колонка обозревателей О пользе чтения Ирина Нос

Коли вы определились, кефир какого молокозавода пьется по утрам лучше всего, то его и приобретайте. Во-первых, высматривайте срок годности, иначе запросто попадется испорченный продукт. Чтобы вам было проще ориентироваться в супермаркете, возьмите на заметку: чем свежее кефир, тем дальше на полке он задвинут. Прием торговцев рассчитан как раз на то, что покупатель в спешке не станет ничего разглядывать и положит в корзину упаковку, которая окажется под рукой.



Но мы будем внимательны и учтем еще то, что с упаковки или этикетки можно и нужно почерпнуть сведения о натуральности продукта, содержании в нем полезных и не очень компонентов. Кстати, в Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики отмечают, что прочитать этикетку недостаточно, ее надо понять. В этом мы вам постараемся помочь.



Попробуем для начала разобраться в отличиях кефира и кефирного продукта или напитка. Можно бы счесть, что и разницы нет, а на самом деле она существенна. При этом не в цене дело.



Специалисты поясняют: кефир – это кисломолочный продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения. Чтобы получить кефир, используются молоко (цельное или нормализованное) и закваска на основе кефирных грибков. Никакой термообработки, никаких сторонних ингредиентов. В составе настоящего кефира не будет фруктовых наполнителей и сухого молока. Законодательно разрешено только введение в кефир бифидокультур и пробиотиков, по отзывам диетологов, положительно влияющих на здоровье человека. На упаковке кефира обязательно должно указываться количество дрожжей и молочнокислых микроорганизмов в конце срока годности. При этом срок годности натурального кефира не может превышать 14 дней.



Если же указано, что он достигает 3–4 недель, то продукт был подвергнут термообработке. В таком случае речь идет не о натуральном кефире, вам предложен кефирный продукт. Он, в отличие от кефира, изготавливается на основе заквасок «прямого внесения», то есть с использованием сухого концентрата, содержащего молочнокислые бактерии. Минусом считается, что продукт подвергается термообработке. Как и то, что при производстве может использоваться сухое молоко. На упаковке кефирного продукта никогда не указывается количество полезных микроорганизмов, если же производитель рискнет такое сделать, его ждет наказание по закону.



Как видите, потребительского внимания требует и название приоб­ретаемого товара. Зачастую уже в названии производитель пишет: «сырный продукт», «молокосодержащий продукт», «кефирный продукт». Бывает, и не слишком заметно пишет в расчете на то, что покупатель не отличит по внешнему виду сыр от сырного продукта. Запомните разницу и читайте, читайте этикетки, потому что «самое важное пишут мелким шрифтом».



Спросим же у специалистов профильного комитета, какова разница между сыром и сырным продуктом. Ответ, оказывается, на поверхности: сыр – это молочный продукт, а сырный продукт – всего лишь молокосодержащий. Разница в том, что молочный продукт производится из молока и его составных частей (молочный жир и молочный белок). Молокосодержащий продукт имеет малый процент молока (не менее 20% по сухим веществам), а все остальное – растительный жир. Его, в свою очередь, подвергают такой многоступенчатой и многокомпонентной обработке, что жир становится химически активным. Вы съели продукт такого рода, ощутили вкус, но не видите реакции в собственном желудке, не знаете, как скажется ненужная химическая активность на вашем организме…



Между тем заместитель директора департамента санитарно-гигиенического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ Марал Рахимжанова справедливо отмечает, что около 80% всей продукции на прилавках, позиционируемой как сыры, – это сырный продукт. Причем на вкус их не отличат даже специалисты, а по воздействию на организм разница колоссальная.



Вот еще что. Читая этикетку, на которой указан состав продукта, проследите порядок упоминания составляющих: перечисление идет в порядке убывания их массовой доли в готовом изделии. На первых двух-трех позициях указаны основные компоненты, они и призваны продемонстрировать, натуральный продукт или эрзац. Помните, чем меньше искусственных добавок в ежедневном рационе, тем лучше.



Теперь проследим за соблюдением температурного режима хранения. Если на упаковке написано «хранить при температуре от 0 до +2», а тот же кефир выставлен на полке у окна, магазин нарушает правила. От такого продукта вы обязаны отказаться. Также этикетка расскажет о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, сроке годности, назовет производителя и продемонстрирует единый знак обращения продукции Евразийского союза «ЕАС».

Надеемся, теперь вы знаете об увлекательности и пользе чтения этикеток. Хороших покупок и полезных продуктов!

