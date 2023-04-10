О ситуации на Ближнем Востоке высказались в МИД РК

По словам Айбека Смадиярова, Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса.

Фото пресс-службы МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге обозначил позицию Казахстана касательно ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz.

По его словам, Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса.

"Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво. Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах. Казахстан, всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал Айбек Смадияров.

Ранее СМИ сообщали, что в Иерусалиме, в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и силами охраны порядка Израиля. Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан, между тем жители Израиля в свою очередь готовятся отпраздновать Песах.

По информации РИА "Новости", израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады.

В результате столкновений пострадали десятки палестинцев. В полиции Израиля заявили, что арестовали свыше 350 человек.

Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации.