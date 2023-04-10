О ситуации на Ближнем Востоке высказались в МИД РК

Политика, Общество, В мире
928

По словам Айбека Смадиярова, Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса.

Фото пресс-службы МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге обозначил позицию Казахстана касательно ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz.

По его словам, Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса.

"Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво. Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах. Казахстан, всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал Айбек Смадияров.

Ранее СМИ сообщали, что в Иерусалиме, в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и силами охраны порядка Израиля. Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан, между тем жители Израиля в свою очередь готовятся отпраздновать Песах.

По информации РИА "Новости", израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады.

В результате столкновений пострадали десятки палестинцев. В полиции Израиля заявили, что арестовали свыше 350 человек.

Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации.

#МИД #Израиль #Конфликт #Палестина #комментарий #ситуация

Популярное

Все
Фестиваль-посвящение «Рахманинов трибьют» прошел в театре «Астана Опера»
В Семее состоялась презентация футбольного клуба «Елимай». Названы имена игроков, которые будут защищать честь команды в сезоне 2023 года
В Национальном музее РК состоялся «круглый стол» – «Темирбек Жургенов и казахская духовность»
Театр моды «Томирис» из Петропавловска - среди победителей конкурса юных модельеров «Золотая игла» в Москве
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Астане
Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» встретились с воинами, проходящими службу в столичных воинских частях, и ознакомились с бытом солдат-срочников
Вода и мир
Французский коллектив Ruée des arts привез в Астану нашумевшую постановку Costard
Привлекательные сферы и проекты
Дорожная наука на обочине
​​​​​​​Инвестиции в будущее
Казахстанец Арман Назаров принял участие в международном фестивале «Мир контрабаса», прошедшем в Тбилиси
Концепция впереди искусства
Общая история тюрков
Распоряжение Главы государства
Синергия идей и инвестиций
На стыке медицины и информатики
Психо – логи
Опасные стоки
Тонкая работа
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Элеватор горит в Костанайской области
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матер…
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Аст…
Вопросы сотрудничества обсудили Маулен Ашимбаев и Валентина…
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]