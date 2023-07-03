О спорт, ты – жизнь!

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Галия Шимырбаева

В Актобе прошла Республиканская спартакиада среди людей, перенесших трансплантацию органов или находящихся на диализе.

Такие соревнования проводятся в Казахстане с 2017 года.

– Цель, которую мы ставим, – привлечение внимания казах­станского общества к вопросам донорства и трансплантации органов, – говорит председатель ОО трансплантированных больных «Өмір тынысы» Жанибек Успанов. – Соревнования помогают бороться с мифами и стереотипами, наглядно демонстрируют, что после успешной трансплантации люди могут полноценно жить – работать, учиться и активно заниматься спортом.

Живое общение на спартакиаде приносит людям огромную моральную и психологическую поддержку, дает заряд энергии до следующей встречи.

– Это важное напоминание о возможностях и перспективах, которые открываются благодаря современной медицине и донорству органов, – считает человек, ставший в августе 2012 года первым в Казахстане пациентом, которому пересадили донорское сердце.

В Актобе в соревнованиях по настольному теннису, волейболу, дартсу, плаванию участвовали более ста участников из десяти регионов страны.

Лаура Табажанова, капитан команды из Костаная, мастер спорта среди людей с нарушением слуха (трансплантацию почки перенесла в 2012 году), участница проекта «100 новых лиц Казахстана», бронзовый призер Всемирных игр, золотой призер чемпионата Европы по настольному теннису, участвует в таких соревнованиях с момента их организации – с 2017 года.

– Впереди нас ждут европейский чемпионат в Португалии, а далее очередные Всемирные трансплант-игры, – говорит она. – Эти соревнования нужны, чтобы привлечь людей с ограниченными возможностями к спорту и показать, что мы можем жить полноценной жизнью. И плюс это агитация за посмертное донорство. У нас очень много людей стоит в очереди на трансплантацию, и часть из них умирает, не дождавшись донорского органа.

#медицина #соревнования #Спорт #Актобе #Спартакиада #трансплантация

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