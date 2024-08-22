Старые здания школ искусств будут реконструированы - глава МКИ

Эти проекты позволят талантливым детям развивать свои способности в условиях, соответствующих мировым стандартам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила об улучшении условий учебы для учащихся образовательных учреждений при министерстве, передает Kazpravda.kz

Как известно, проект «Комфортные школы», инициированный главой государства, является уникальной инициативой, направленной на создание современных условий для обучения казахстанских детей.

Строительство школ ведется в том числе за счет средств, возвращенных государству в результате антикоррупционных дел, что делает этот проект не только важной социальной инвестицией, но и символом справедливости.

В рамках проекта, по словам министра, разрабатывается строительство новых зданий для специализированных школ искусств.

«В ближайшие годы планируется модернизация и строительство трех ключевых учебных заведений, находящихся в ведении нашего министерства. Школа-интернат при Казахском национальном университете искусств в Астане, построенная в 1962 году, эта школа будет обновлена и расширена, чтобы обеспечить лучшие условия для более 700 учеников. Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Куляш Байсеитовой в Алматы, построенная в 1968 году, эта школа также будет реконструирована для создания современных учебных и жилищных условий. Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат имени Ахмета Жубанова в Алматы. Здание 1964 года постройки будет модернизировано, чтобы отвечать современным стандартам обучения и проживания», – написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

По словам главы МКИ, эти проекты позволят талантливым детям развивать свои способности в условиях, соответствующих мировым стандартам.

Министерство культуры и информации, благодаря проекту, инициированному главой государства, продолжает работу над созданием благоприятных условий для подрастающего поколения, укрепляя культурное наследие и будущее нашей страны.