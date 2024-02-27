О тоях, патриотизме и любви

На залитой ярким светом сцене под узнаваемые отечественные хиты, без которых не обходится ни один современный праздник, разворачивается той без начала и конца. Шiлдехана сменяет тұсау кесу, за обрезанием начинается празднование получения диплома, которое плавно переходит в предсвадебную суету…

И после такого радостного вступления без слов вдруг выяс­няется, что молодая и красивая Роза, дочь акима этого празднующего села, тоже собралась замуж. Но за… китайца Ли Хуаня. Сначала категорически против такого союза выступают все. Дед, отец, брат и имам взывают к благоразумию и гордости, стыдят и порицают забывшую о корнях и национальных традициях девушку, на все лады ругая ее выбор. Не остается в стороне от обсуждения и осуждения тот самый жұрт, представленный в виде очень «говорящих» отталкивающих персонажей.

Влюбленная, открытая и смелая Роза борется за любовь, всячески оправдывая жениха, однако ее совсем не слышат. Но тут в дело вступает сам иностранец, который методом разнообразных «пряников» одну за другой срывает маски с таких, казалось бы, принципиальных и воинственно настроенных «борцов» за честь и интересы нации. Перемены столь разительны, что невольно возникает вопрос: а кто же здесь больший предатель – наивная и искренне любящая Роза или те самые радетели за будущее страны, клеймящие всех и вся за недостаточный «патриотизм», но готовые за деньги отдать не то что свою дочь, а Родину?

Драматический спектакль режиссера-постановщика Данияра Базаркулова по мотивам произведения Жанибека Аликена «Күйеу бала» стал второй с начала года громкой премьерой талдыкорганского театра им. Б. Римовой: его играли два дня подряд, и все билеты были распроданы задолго до начала спектаклей. Многочисленные зрители приняли постановку на ура. Об этом свидетельствовали не только долгие рукоплескания зала стоя, но и огромная вовлеченность публики по ходу всего действа: кто-то смеялся, кто-то вздыхал, кто-то даже шепотом разводил полемику.

При этом также удивительно по-разному, как показал опрос зрителей после выхода из зала, каждый понял авторский посыл. Если старшее поколение, совсем как взрослые герои спектакля, самой актуальной назвали поднятую проблему потери самобытности и сложности в воспитании современной молодежи, то театралы помладше основной бедой считают вовсе не межнациональные браки, а царящий повсеместно беспорядок, прикрываемый высокими речами.

– Каждый, кто осудил Розу, он сам, по сути, что сделал хорошего для близких, для своего аула, для нации? – делится мнением молодой зритель Руслан Нурмуханбет. – Мне еще очень понравилось, как здесь умело вплели в сюжет такие злободневные темы, как алкоголь и бытовое насилие, существующие двойные стандарты – тонко подмечено, что на словах мы все патриоты, а на деле поднимать страну не спешим – сами не производим даже мухобойки!

В спектакле много внимания уделено символам, звуковому сопровождению и игре света. Им рисовал атмосферу на сцене Арсений Макаров, художником-постановщиком выступила Александра Рычкова.

– Спектакль вовсе не про межнациональное деление, – уточняет режиссер, художественный руководитель театра им. Б. Римовой Данияр Базаркулов. – Главная суть в том, что у каждого народа, каким бы он ни был, есть свои недостатки, но все люди независимо от нации должны быть ответственны за свои поступки, действия, мысли. Может, зритель прочел не все детали, но здесь показано, как атмосфера денег затягивает человека. Красная дорожка, где продолжается бесконечный той, – это и разделяющая граница, а өсекші, которые постоянно распространяют информацию без фактов, сеют слухи, сплетни, «гоняют» воздух, не прекращают свое дело, даже когда опускается занавес. Қазақтың тойы бітпесін – это было, есть и будет продолжаться. Каждому живущему здесь надо начать с себя, взяв персональную ответственность за страну, за язык, за веру и даже за международные отношения…