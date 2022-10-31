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О важном для села

Рысбек Жантыкеев

Самые насущные проблемы села и аграрной отрасли поднимаются на встречах кандидата от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева.

Одна из таких встреч состоя­лась в административном цент­ре Приаралья – Аральске, обремененном целым рядом проблем. Они и стали основными темами в ходе диалога кандидата в президенты с избирателями.

По его мнению, госпрограммы «Ауыз су 2001–2010», а затем «Ақ бұлақ 2011–2020», призванные обеспечить качественной питьевой водой села, малые города, не были до конца осуществлены.

Что касается перспектив развития экономики в селах близ Арала, то они имеются. Эти мес­та благоприятны для развития, например, рыбной отрасли. Остаются актуальными вопросы соз­дания здесь перерабатывающих производств в сфере АПК.

Проблема пастбищных угодий также не решена. В условиях области предпочтительно разведение верблюдов, но этот воп­рос пока остается открытым. Правда, обнадеживающим фактом может служить недавнее принятие на государственном уровне решения о поддержке верблюдоводства.

Вопросы сельского хозяйства нашли продолжение и в ходе поезд­ки Жигули Дайрабаева в Актюбинскую область, половина населения которой трудится в сельском хозяйстве. Тема подготовки кадров для агропрома была обсуждена в ходе встречи с преподавателями местного аграрного колледжа.

– Уверен, – сказал в своем выступлении Жигули Дайра­баев, – что профессия механизатора, которой сейчас обучают в колледже, в будущем получит более высокий общественный статус.

В Каргалинском районе Актю­бинской области состоя­лось знакомство кандидата с работой нового овощехранилища. Появление объекта позволит закладывать на хранение картофель и другие овощи, а затем насыщать ими местный рынок. Благодаря чему решатся сразу три проблемы: сбыта продукции, снижения цен и создания рабочих мест для сельчан.

Жигули Дайрабаев дал высокую оценку проекту акимата райо­на. Такие овощехранилища, по его словам, необходимо строить повсеместно.

Приятным сюрпризом для Жигули Дайрабаева стал тот факт, что в ходе предвыборной гонки соратники-фермеры не забыли о его дне рождения, поздравили. Виновнику торжества подарили чапан, вручили цветы.

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