Свежий выпуск О важном для села 31 октября 2022 г. 0:00 Рысбек Жантыкеев Самые насущные проблемы села и аграрной отрасли поднимаются на встречах кандидата от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева. Одна из таких встреч состоялась в административном центре Приаралья – Аральске, обремененном целым рядом проблем. Они и стали основными темами в ходе диалога кандидата в президенты с избирателями. По его мнению, госпрограммы «Ауыз су 2001–2010», а затем «Ақ бұлақ 2011–2020», призванные обеспечить качественной питьевой водой села, малые города, не были до конца осуществлены. Что касается перспектив развития экономики в селах близ Арала, то они имеются. Эти места благоприятны для развития, например, рыбной отрасли. Остаются актуальными вопросы создания здесь перерабатывающих производств в сфере АПК. Проблема пастбищных угодий также не решена. В условиях области предпочтительно разведение верблюдов, но этот вопрос пока остается открытым. Правда, обнадеживающим фактом может служить недавнее принятие на государственном уровне решения о поддержке верблюдоводства. Вопросы сельского хозяйства нашли продолжение и в ходе поездки Жигули Дайрабаева в Актюбинскую область, половина населения которой трудится в сельском хозяйстве. Тема подготовки кадров для агропрома была обсуждена в ходе встречи с преподавателями местного аграрного колледжа. – Уверен, – сказал в своем выступлении Жигули Дайрабаев, – что профессия механизатора, которой сейчас обучают в колледже, в будущем получит более высокий общественный статус. В Каргалинском районе Актюбинской области состоялось знакомство кандидата с работой нового овощехранилища. Появление объекта позволит закладывать на хранение картофель и другие овощи, а затем насыщать ими местный рынок. Благодаря чему решатся сразу три проблемы: сбыта продукции, снижения цен и создания рабочих мест для сельчан. Жигули Дайрабаев дал высокую оценку проекту акимата района. Такие овощехранилища, по его словам, необходимо строить повсеместно. Приятным сюрпризом для Жигули Дайрабаева стал тот факт, что в ходе предвыборной гонки соратники-фермеры не забыли о его дне рождения, поздравили. Виновнику торжества подарили чапан, вручили цветы.