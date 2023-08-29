О вводе ограничений на ввоз куриного мяса из России высказался Жумангарин

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

25 августа заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел личный прием граждан на площадке общественной приемной партии Amanat, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Представитель Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов поинтересовался возможностью ввода ограничений на ввоз куриного мяса из России по аналогии с пшеницей. По его словам, импортная курятина стоит гораздо дешевле отечественной. Привозной продукт даже продавали под видом казахстанского.

Как пояснил Серик Жумангарин, запрет на ввоз импортной пшеницы обусловлен статьей 22 Закона РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» и статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе. То есть ограничения возможны, когда под угрозой оказывается экономическая и продовольственная безопасность страны. Мясо птицы же входит в число социальных продуктов питания с наиболее высокой импортозависимостью: Казахстан обеспечивает потребность населения курятиной собственного производства где-то на 60%. Поэтому закрыть импорт российского куриного мяса без угрозы роста цен и создания дефицита внутри страны невозможно.

Но если есть факты нарушения санитарно-эпидемиологических стандартов, контрафакта и других действующих норм, нужно обратиться в ситуационный штаб, действующий на базе комитета технического регулирования и метрологии, для проведения исследований и в случае подтверждения выявленных фактов – принятия ограничительных мер.

Вопрос заготовки сенокосных угодий в осенне-зимний период в Павлодарской области и водообеспечения сельскохозяйственных земель вдоль реки Иртыш озвучил сельхозтоваропроизводитель Канатбек Узембаев.

Заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов сообщил, что по итогам проведенной акиматом ревизии во всех районах области имеются резервные луга для выделения под сельхозугодья. Для полного обеспечения фуражом дополнительно с акиматом Северо-Казахстанской области решен вопрос заготовки кормов в районах М. Жумабаева, Тайыншинском и Акжарском.

Нехватку воды для залива сенокосных угодий в регионе прокомментировал вице-министр экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин. Он подтвердил, что такая проблема, действительно, имеет место в этом году из-за снижения боковой проточности. В связи с понижением ночных температур общий объем попуска воды по Иртышу составил 4 100 млн кубических метров вместо запланированных 4 590 млн кубометров. 

Заслушав все стороны, Серик Жумангарин поручил министерствам экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области наладить работу в части организации объема пропуска воды по Иртышу, необходимого для залива сельскохозяйственных угодий. МСХ поручено проработать в регионе проекты по орошению земель. 

С вопросом о затянувшемся конкурсе государственных закупок по разработке национальных стандартов в угольной отрасли обратился директор ТОО «НИЦ «Уголь» Ерлан Альшеров. Все причины затянувшегося конкурса разъяснила заместитель председателя комитета техрегулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

#Правительство #сельское хозяйство #бизнес #Жумангарин #прием граждан #партия AMANAT

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