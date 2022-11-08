Фото пресс-службы премьер-министра РК
Международное сотрудничество

Об амбициозных целях Казахстана рассказал Алихан Смаилов на конференции по изменению климата

Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии. Об этом на саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), проходящем в Египте, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов. В работе климатического саммита принимают участие представители более 120 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Главы государств и правительств выступают с «национальными обращениями», в которых представляют видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

В своей речи Алихан Смаилов отметил твердую и неизменную приверженность Казахстана целям и задачам Парижского соглашения по климату.

«Наша страна поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, сегодня в Казахстане доля «зеленой» энергии в общей выработке составляет порядка 3%. При этом планируется нарастить ее производство до 15% – на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15%.

«У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров «зеленой» энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к «зеленым» технологиям», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в этой связи наша страна уделит особое внимание увеличению производства и экспорта «зеленого» водорода.

«Отдельно хочу отметить важность технологической модернизации, в частности, необходимость внедрения обмена знаниями и передачи «чистых» технологий, в том числе в рамках Парижского соглашения», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Правительство РК принимает меры по стимулированию «зеленых» инвестиций и готово предложить Международный финансовый центр «Астана» в качестве уникального регионального инвестиционного центра «зеленых» финансов.

«Мы также прилагаем значительные усилия в рамках нового Экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.

«В связи с этим нам нужны смелые решения и справедливые модели развития, которые были бы устойчивыми и равноправными. Казахстан готов сотрудничать со всеми международными партнерами по широкому спектру вопросов климатической повестки», – заключил глава Правительства РК.

Ранее стало известно о намерении Казахстана и ЕС расширить стратегическое партнерство.

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