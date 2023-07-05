Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков

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"Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинность банкноты при обмене. О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты, мы ранее рассказывали", - говорится в сообщении агентства.

Также в АФМ рассказали о нескольких выявленных фактах подделки банкнот.

Так, в Костанайской области группа занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Общая сумма изъятых в ходе обыска поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.

К пяти годам лишения свободы условно приговорены трое фальшивомонетчиков в Астане. Сумма обнаруженных поддельных купюр составила 54 850 долларов США.

"Выявленные фальшивые купюры подлежат уничтожению. В случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно нужно сообщать на телефон доверия. Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за их сбыт предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в пресс-службе.