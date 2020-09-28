Объединение во имя благополучия

Из-за пандемии традиционные общеполитические дискуссии на уровне глав государств и правительств проходят в режиме онлайн, в форме заранее предос­тавленных видеообращений. Однако такая форма обсуждения в непривычно пустом зале Генеральной Ассамблеи ООН, где находится только по одному представителю государств-членов, не снижает остроты и значительности поднимаемых мировыми лидерами вопросов в этот сложный период жизни всего мирового сообщества.

В выступлениях Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на юбилейном заседании 21 сентября и в ходе общей дискуссии 23 сентября красной нитью проходит мысль о необходимости объединения усилий и политической воли всех государств в драматический и переломный момент в истории человечества.

Президент Казахстана, профессиональный дипломат международного масштаба, обладаю­щий глубоким пониманием и видением мировых проблем, в своем выступлении на общих дебатах высветил нарастающие тревожные тенденции развития в современном меняющемся мире.

Снижение уровня доверия между государствами, усиливающее­ся в условиях пандемии, рост торгового протекционизма и политического национализма, ослабление режима нераспространения ядерного оружия, международный терроризм, катастрофические последствия изменения климата на Земле... Эти и другие глобальные вызовы ставят под угрозу благополучие миллионов людей.

Президент Казахстана призвал лидеров государств к глубинному осознанию причин появления этих проблем, энергичным коллективным усилиям по их преодолению на основе укреп­ления глобального управления и предотвращения «глобальной дисфункции» в целях выстраивания более сбалансированного и справедливого мира в интересах и во имя людей.

Для решения этой всеобъем­лющей задачи, требующей эффективного сочетания международных мер и усилий на национальном уровне, Касым-Жомарт Токаев от имени Казахстана внес ряд конкретных предложений. Среди них – прак­тические меры по восстановлению мировой экономики, создание сильной глобальной системы здравоохранения, восстановление атмосферы доверия между государствами – членами ООН, последовательное укрепление многосторонних институтов.

Особое внимание было уделено обеспечению биологической безо­пасности в мире. В этих целях предложено разработать систему контроля над биологическим оружием и учредить подотчетный Совету Безопас­ности ООН специальный международный орган. Подчеркнута необходимость укрепления международного режима не­распространения оружия массового уничтожения, предоставления гарантий безопасности каждому государству, не обладающему ядерным оружием.

Как дипломата, которому выпала счастливая судьба поднять флаг независимого Казахстана в Организации Объединенных Наций 28 лет тому назад, меня особо привлекло в выступлениях Президента Касым-Жомарта Токаева обращение к мировым лидерам подтвердить приверженность основным целям и принципам Устава ООН, строить мировое сообщество, основанное на международном праве, укреп­лять сотрудничество между странами на основе принципа многосторонности, поддержать усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по повышению эффективности главной универсальной организации планеты.

На основе своего многолетнего опыта работы первым постоянным представителем Казахстана при ООН, моего высокого уважения к этому уникальному международному институту, я полностью разделяю убежденность Президента Казахстана в том, что ООН в качестве единственной универсальной и наиболее представительной международной организации по-прежнему нет альтернативы.