Объединение во имя благополучия
706
Акмарал Арыстанбекова, экс-министр иностранных дел КазССР⁄РК, первый постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Из-за пандемии традиционные общеполитические дискуссии на уровне глав государств и правительств проходят в режиме онлайн, в форме заранее предоставленных видеообращений. Однако такая форма обсуждения в непривычно пустом зале Генеральной Ассамблеи ООН, где находится только по одному представителю государств-членов, не снижает остроты и значительности поднимаемых мировыми лидерами вопросов в этот сложный период жизни всего мирового сообщества.