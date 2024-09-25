Объединяя сердца и страны

Подготовка к мероприятию началась за несколько месяцев. В этом году члены Ассоциации озеленения Казах­стана посетили питомники своих коллег – постоянных участников фестиваля, где выращивается большой ассортимент деревьев, кустарников и декоративных растений. Благодаря социальным сетям была возможность отслеживать этот процесс вместе с его участниками. Даже фотографии и репортажи завораживали своей красотой, буйством красок, передавая любовь этих людей к своему делу, к родной земле. Благодаря их труду скверы, парки и улицы Алматы и не только этого города украшают растительные композиции, состоящие в основном из многолетних растений.

К примеру, у хозяйки ИП «Сады Семирамиды» Полины Сергеевой растут 103 вида гортензий. Это настоящее царство великолепных кустарников с шикарной шапкой цветов разных оттенков. К слову, эти растения все чаще стали встречаться в скверах Алматы, вызывая восхищение горожан. Целые клумбы кустарников высажены в Главном ботаническом саду мегаполиса. Именно на их фоне стремятся сфотографироваться многочисленные посетители ботсада.

Отметим, что традиционно в рамках фестиваля работает Зеленая ярмарка, где представлен огромный ассортимент растений. Там каждый может не только выбрать себе понравившийся цветок, но и услышать рекомендации по уходу.

По словам президента Ассоциации озеленения Казахстана Татьяны Антоненко, питомниководство – очень сложный и непредсказуемый бизнес, который зависит от сюрпризов погоды. Это довольно тяжелый труд, требующий постоянного внимания к растениям, независимо от времени года. Кроме того, их владельцам приходится постоян­но искать кадры для работы в питомниках, потому что люди сегодня предпочитают трудиться в сфере обслуживания, а не на земле.

– Такие специалисты всецело увлечены своим делом и преданны ему. Без любви к земле и растениям здесь невозможно добиться успеха. Спасибо им за их творческий подход, за энергию, труд. Они помогают фестивалю, предлагая свои растения для воплощения в жизнь идей ландшафтных дизайнеров. В результате синергии, совместного труда представителей питомников, предпринимателей, предоставляющих различные материалы – брусчатку, садовую мебель, поливочную систему, а также рабочих и создаются выставочные сады. Кстати, в этом году была внедрена подсветка садов, и ими можно было любоваться в темное время суток. Вообще, с каждым годом появляются все новые интересные идеи, вовлекая заинтересованных в этом деле людей, – говорит Татьяна Антоненко.

Отметим, что у фестиваля уже есть постоянные поклонники, которые ежегодно с нетерпением ждут этих теплых сентябрьских дней, чтобы прийти в Центральный парк, где в тени больших деревьев разбиваются выставочные сады. Посетители неспешно прохаживаются по рядам и любуются творчеством ландшафтных дизайнеров.

Многочисленные посетители говорят, что с каждым годом фестиваль становится все лучше. Примечательно, что он всегда привлекает семьи с детьми, школьников и молодежь. Они знают, что их ждет отдых, развлечения, конкурсы, мастер-классы по ландшафтному дизайну и посадке растений, розыгрыши, призы и подарки. Не менее важно, что этот фестиваль стал хорошей школой и для будущих архитекторов и ландшафтных дизайнеров, озеленителей. Соз­данные ими сады на равных конкурируют с детищем настоя­щих профессионалов своего дела. К примеру, сад «Компот», в соз­дании которого участвовали студенты профильных вузов и колледжей, занял первое мес­то в номинации «Сады начинающих».

Кстати, свой сад на суд жюри в этом году представила Ирина Савельева-Тетерина, завершившая многолетнюю и успешную карьеру в журналистике. Теперь она всецело погрузилась в новую для нее сферу озеленения. Ирина признается, что является новичком во всех смыслах, и для нее это не просто увлечение, а новая жизнь. В этом году она впервые приняла участие в конкурсе, и ее «Сад зеленой ведьмы» занял второе место в номинации «Малый сад».

Еще один сад «Навстречу тебе» стал воплощением сказочной истории любви двух сердец – девушки-казашки из Астаны и русского парня из Москвы, которые нашли друг друга в Интернете. Автор сада – мама парня Елена Лури, воплотившая эту историю в проект выставочного сада. Он был создан всего за три дня. С помощью прекрасных растений и вдохновения в нем выражена идея объединения не только любящих сердец, разных менталитетов, но и стран. По праву это творение завоевало «золото» в номинации «Большой сад».

Жюри фестиваля определило победителей и в номинациях «Партнерский сад», «Лучшее оформление шатра Зеленой ярмарки», «Актуальное в городском ландшафте», «Приз зрительских симпатий». Жюри руководствовалось несколькими критериями – это функ­циональность, глубина темы, качество исполнения и внимание к деталям, практичность, безопасность, экологичность и сочетаемость растений.

По мнению Татьяны Антоненко, идеи, воплощенные на фестивале, часто переносят в городское пространство. К примеру, сад «Вечерний прованс» так и останется на территории Центрального парка.