Объём отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 6,8%

Общий объем собранных отходов за год вырос на 8% и составил по итогам 2023 года 4,1 млн тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц: 282,5 тыс. тонн. Следом идут макулатура, картон и отходы бумаги (119,9 тыс. тонн), отходы рынков (107,2 тыс. тонн), пластмасса, пластик, полиэтилен (84,4 тыс. тонн), пищевые отходы (60,3 тыс. тонн), стеклобой (31,7 тыс. тонн), металлы (5 тыс. тонн), одежда и текстиль (1,2 тыс. тонны), электронное и электрическое оборудование (296 тонн). Прочие смешанные отходы составили 2,6 млн. тонн.



Объем отсортированных отходов в 2023 году составил 1,3 млн тонн, это на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом.



В региональном разрезе больше всего отходы отсортировали в Алматы: 412,6 тыс. тонн. В тройку лидеров также вошли Астана (372,1 тыс. тонн) и Карагандинская область (193,8 тыс. тонн).



В 2023 году в Казахстане работало 808 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов. Из них 261 организация занимается сортировкой, утилизацией и захоронением отходов.