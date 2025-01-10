Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передает Kazpravda.kz

Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге.

Стоит отметить, что Национальным Банком Казахстана и банками второго уровня за 2023 год был выявлен 181 поддельный денежный знак на сумму 649 100 тенге, из них 179 банкнот и 2 монет.

Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

«Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на важность соблюдения бдительности в валютных операциях, особенно в свете распространения в соцсетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие купюры с сувенирными или поддельными деньгами. Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях», – отметили в госоргане.

Там рекомендуют проверять банкноты при сделках с наличными средствами, обращать внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуру и шрифты, которые сложно подделать.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, следует не обменивать деньги у незнакомых и избегать сделок с «менялами», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

Ранее в Нацбанке пояснили, как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой.