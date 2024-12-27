Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой

Банки и финансы
501
Гульмира Кунапия
корреспондент

В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года

Фото: Нацбанк

Нацбанк напомнил о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 2 000 тенге нового дизайна образца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб РК нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

На лицевой стороне банкноты по краям расположены выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов зеленого и синего.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный голографический элемент –  Патч в виде золотистого изображения артефакта.  При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

На оборотной стороне банкноты расположен цветопеременный элемент Спарк в виде головы сайгака, который при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от золотого до нефритового.

Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.

Напомним, Нацбанк 25 декабря 2024 года выпустил в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге с новым дизайном. При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

#защита #Нацбанк #банкнота #оригинал

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Три новые коллекционные монеты выпустил в обращение Нацбанк
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформл…
Нацбанк утвердил 5-летнюю стратегию цифровизации финрегулят…
Новую двухтысячную купюру выпустили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]