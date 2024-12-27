Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой

В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года

Фото: Нацбанк

Нацбанк напомнил о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 2 000 тенге нового дизайна образца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб РК нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

На лицевой стороне банкноты по краям расположены выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов зеленого и синего.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный голографический элемент – Патч в виде золотистого изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

На оборотной стороне банкноты расположен цветопеременный элемент Спарк в виде головы сайгака, который при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от золотого до нефритового.

Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.

Напомним, Нацбанк 25 декабря 2024 года выпустил в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге с новым дизайном. При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.