Объем запасов угля в Казахстане превышает 33 млрд тонн

Дана Аменова
специальный корреспондент

Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил о текущем состоянии и планах развития угольной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Он отметил, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.
Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.

«Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. Северо-восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра. Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн»,  — уточнил Ерлан Аккенженов.

Напомним, Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане. 

