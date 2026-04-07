Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил о текущем состоянии и планах развития угольной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Он отметил, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.

Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.

«Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. Северо-восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра. Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн», — уточнил Ерлан Аккенженов.

Напомним, Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане.