Обещал не объявлять в розыск: экс-капитана полиции осудили в Астане

В Астане вынесли приговор экс-сотруднику полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

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К. предстал перед судом за покушение на мошенничество: часть 3 статьи 24 – пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК.

«Сотрудник управления полиции К. обманул подозреваемого Б., пообещав не объявлять его в розыск. За это он затребовал 300 тысяч тенге.

Б. в свою очередь обратился в антикоррупционную службу.

Антикор задержал К., когда Б. передавал ему деньги.

Подсудимый вину признал. Она также подтверждена показаниями потерпевшего, материалами негласных следственных действий.

Смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие трех малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой присяги.

К. приговорили к штрафу в 2 млн 250 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Также он лишен специального звания капитана полиции.