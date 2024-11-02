Обеспечение квалифицированными кадрами – ключевая задача для здравоохранения - сенатор

В области Абай состоялось выездное заседание Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, посвящённое актуальным вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат РК

Мероприятие прошло под председательством главы Комитета Нурторе Жусипа и собрало представителей центральных государственных органов, руководства акимата области, экспертов, а также специалистов медицинской сферы.

Открывая заседание, Нурторе Жусип отметил, что работа проводится в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В своём выступлении он подчеркнул, что обеспечение регионов медицинскими кадрами – одна из важнейших задач в здравоохранении.

В преддверии этого заседания, сенаторы провели ряд встреч с медицинскими учебными заведениями и организациями в Астане, Карагандинской области и области Абай, для обсуждения проблем кадрового дефицита на местах и условий обучения будущих врачей.

По информации депутатов, с 2020 года в Казахстане принят ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку здравоохранения и его работников, включая обновление Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также Закон о поддержке медицинских работников и введении системы страхования их профессиональной ответственности.

«Обеспечение страны квалифицированными медицинскими кадрами – одна из важнейших задач нашего времени. Глава государства поставил перед нами задачу улучшить качество подготовки будущих врачей и предоставить им достойные условия для работы. Наша общая цель – сделать так, чтобы каждый регион, каждое село Казахстана было обеспечено необходимыми медицинскими специалистами, а наши молодые врачи имели возможность реализовать свой потенциал на благо страны», - подчеркнул Нурторе Жусип.

Участники встречи отметили, что несмотря на значительные успехи в области законодательства и социальной поддержки, вопрос кадров остаётся актуальным. По итогам заседания планируется сформулировать рекомендации, которые помогут улучшить условия для медицинских работников, оптимизировать распределение кадров по регионам и способствовать дальнейшему развитию системы здравоохранения Казахстана.