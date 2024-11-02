Обеспечение квалифицированными кадрами – ключевая задача для здравоохранения - сенатор

Сенат , Здравоохранение
105

В области Абай состоялось выездное заседание Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, посвящённое актуальным вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат РК

Мероприятие прошло под председательством главы Комитета Нурторе Жусипа и собрало представителей центральных государственных органов, руководства акимата области, экспертов, а также специалистов медицинской сферы.

Открывая заседание, Нурторе Жусип отметил, что работа проводится в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В своём выступлении он подчеркнул, что обеспечение регионов медицинскими кадрами – одна из важнейших задач в здравоохранении.

В преддверии этого заседания, сенаторы провели ряд встреч с медицинскими учебными заведениями и организациями в Астане, Карагандинской области и области Абай, для обсуждения проблем кадрового дефицита на местах и условий обучения будущих врачей.

По информации депутатов, с 2020 года в Казахстане принят ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку здравоохранения и его работников, включая обновление Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также Закон о поддержке медицинских работников и введении системы страхования их профессиональной ответственности.

«Обеспечение страны квалифицированными медицинскими кадрами – одна из важнейших задач нашего времени. Глава государства поставил перед нами задачу улучшить качество подготовки будущих врачей и предоставить им достойные условия для работы. Наша общая цель – сделать так, чтобы каждый регион, каждое село Казахстана было обеспечено необходимыми медицинскими специалистами, а наши молодые врачи имели возможность реализовать свой потенциал на благо страны», - подчеркнул Нурторе Жусип.

Участники встречи отметили, что несмотря на значительные успехи в области законодательства и социальной поддержки, вопрос кадров остаётся актуальным. По итогам заседания планируется сформулировать рекомендации, которые помогут улучшить условия для медицинских работников, оптимизировать распределение кадров по регионам и способствовать дальнейшему развитию системы здравоохранения Казахстана.

#здравоохранение #Абай #сенатор

Популярное

Все
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Шатры и юрты Великой степи
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Вакцину от ВПЧ получили 47 тыс. девочек
Куриц под судом банки не кредитуют
Поддержка инициатив по локализации производства
Необходимо обеспечить безопасность детей
Конструктивный диалог с бизнесом – один из приоритетов инвестиционной политики
Медтехника, фармацевтика и IT-диагностика
Качественное образование на всех этапах
Особому городу – особый подход
Ловись, рыбка!
И доверяй, и проверяй!
Программа DamuBala: вопросы и ответы
Славны борцы не только силой
Дома для очередников
Стали заложниками ситуации
Высокие технологии
Премий для госслужащих больше не будет
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
3 млрд лет назад в Землю врезался гигантский астероид
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Vietjet Air открывает рейсы по маршруту Фукуок – Астана
Лидер Казахстана посетит Монголию с госвизитом
Обладателем Гран-при ІІ Международного кукольного фестиваля стал коллектив из Актобе
Премьер провел совещание по повышению эффективности мер господдержки отечественных товаропроизводителей
Израильская армия нанесла удары по военным целям в Иране
Беременную женщину вернули к жизни после остановки сердца в Шымкенте
Биометрию для перевозчиков, штрафы и доверенность введут на госгранице Казахстана
В Грузии начались парламентские выборы
Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
На Хоргосе пресекли контрабанду дериватов диких животных – КНБ
Президент направил поздравление по случаю 100-летия Абдижамила Нурпеисова
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности
Чеченка с казахской душой

Читайте также

Вакцину от ВПЧ получили 47 тыс. девочек
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Проблемы доступности образования для людей с инвалидностью …
Премьер обсудил с главой GE HealthCare создание производств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]