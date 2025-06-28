Результаты цифровой транс­формации сферы недропользования, строительства и ЖКХ обсудили на днях в ходе брифинга на площадке СЦК.

Фото: СЦК

Как сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, на сегодня оцифрованы 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования, которые доступны в Единой платформе недропользования.

К примеру, через платформу можно получить лицензию на разведку или добычу полезных ископаемых, заключить конт­ракты и контролировать исполнение обязательств по ним.

Цифровизация проникает и в сферу оформления различной отчетности. Так, по словам Жаннат Дубировой, до конца текущего года запланирован запуск проекта по обработке геологических отчетов с применением ИИ.

– Искусственный интеллект распознает сканированные документы: отчеты, таблицы, карты. Далее все это переводится в машиночитаемый формат. Первый этап проекта, который включает создание прототипа системы и формирования первичной Big Data базы, успешно завершен. Система автоматизирует обработку данных для будущего прогнозирования и оценки вероятности обнаружения месторождений, – пояснила вице-министр.

Кроме того, оцифрованы 3 449 контрактов и лицензий по объектам твердых полезных ископаемых. Совместно с акиматами ведется успешная работа по оцифровке контрактов и лицензий по объектам общераспространенных полезных ископаемых.

Жаннат Дубирова отметила, что в строительной отрасли значимым проектом является автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра. Она служит преградой для так называемой точечной застройки, открывает доступ к данным по генеральным планам, планировкам и инженерным сетям, обеспечивает прозрачность в предоставлении земельных участков. Ввод этой системы в эксплуатацию запланирован в нынешнем году.

Кроме того, до конца года будет запущен пилотный проект по применению искусственного интеллекта в проверке проектирования цифровых генпланов.

– Дрон будет облетать территорию и сравнивать картинку с помощью компьютерного зрения с оцифрованным генпланом и ПДП. В случае обнаружения расхождений, например, нецелевого использования земли, данные отправятся в ГАСК соответствующего акимата. Тем самым мы сможем обеспечить контрольную функцию на территории, – пояснила Жаннат Дубирова.