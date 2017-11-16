Областной слет "Юных инспекторов движения" прошел в Актау

Общество
В актауской школе № 8, среди учащихся средних классов, прошел областной слет "Юных инспекторов движения", сообщает Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие пять школ из Мунайлинского района и шесть - из Актау. Ребята соревновались в знании истории дорожной полиции, умении быстро оказать медицинскую помощь и регулировать дорожное движение на перекрестке.



Слет юных инспекторов дорожного движения организаторы посвятили профилактике детского травматизма.

"Вы знаете, что сегодня участилось число дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, очень много детей погибает в этих авариях. Мы хотим, чтобы подростки в нашем обществе были дисциплинированными участниками дорожного движения. Сегодня вы видите, как они катаются на скейтбордах, на мотороллерах, и это представляет опасность не только для ребят, но и для водителей, которые также являются участниками движения. Поэтому дети должны знать основы безопасности дорожного движения и уметь применять их на практике. Также целью сегодняшнего мероприятия является поднятие имиджа ДВД, роли сотрудников Местной полицейской службы, их заслуг перед обществом, ну и заодно вызвать у ребят интерес к работе правоохранителей, чтобы в будущем они выбирали профессию стражей порядка и стремились улучшить наше общество", - сказал организатор Мурат Мухамеджанов.



В ходе слета отряды юных инспекторов продемонстрировали строевую подготовку, а в конкурсе по фигурному вождению велосипеда показали знания по безопасности дорожного движения, преодолев различные препятствия: круг, восьмерку, слалом, перестроение с одной полосы движения на другую, наклонную доску, прицельное торможение, качели, прямую дорожку, узкий проезд, перенос предмета, проезд под перекладиной, езду по квадрату, S-образную дорогу, волну, желоб.











По итогам конкурсов, состоявшихся по 9 номинациям, места распределились между школами и гимназиями следующим образом:

1. Конкурс "Строевой смотр"
1 место - ср.школа №8 Актау
2 место - ср.школа №1 Актау
3 место - ср.школа №11 Мунайлинского района
3 место - ср.школа №4 Мунайлинского района

2. Конкурс "Знатоки ПДД"
1 место - ср.школа №8 Актау
2 место - ср.школа №24 Актау
3 место - ср.школа № 5 Мунайлинского района

3. Конкурс "Турнир эрудитов"
1 место - ср.школа №8 Актау
2 место - ср.школа №1 Актау
3 место - ср.школа №12 Мунайлинского района

4. Конкурс "Фигурное вождение велосипеда"
1 место - ср.школа №12 Мунайлинского района
2 место - ср.школа №8 Актау
3. место - ср.школа №4 Мунайлинского района

5. Конкурс "Юный санитар"
1 место - ср.школа №11 Мунайлинского района
2 место - ср.школа №1 Актау
3 место - ср.школа №15 Актау

6. Конкурс "Юный регулировщик"
1 место - ср.школа №1 Мунайлинского района
2 место - ср.школа №15 Актау
3 место - ср.школа №5 Мунайлинского района

7. Конкурс "Открытая перемена"
1 место - ср.школа №8 Актау
2 место - ср.школа №1 Актау
3 место - ср.школа №5 Мунайлинского района

8. Конкурс агитбригад
1 место - ср.школа №13 Актау
2 место - ср.школа №12 Актау
3 место - ср.школа №8 Актау

В конкурсе "Лучший пропагандист дорожной безопасности" среди полицейских первое место заняли капитан полиции Гульмира Адильханова и старший лейтенант полиции Елдос Нуржаубай. Старший лейтенант полиции местной полицейской службы (МПС) Сакен Базарбаев занял второе место. На третьем месте оказался капитан полиции МПС Арман Туреханов.



От имени РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" капитан полиции Гульмира Адильханова была награждена Почетным знаком "Ерекше қызмет үшін" за вклад в пропаганду ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Также в мероприятии приняла участие представитель городского координационного центра образования акимата Актау, методист по воспитательной работе Ляззат Кентанова.



Помимо грамот участникам областного слета были вручены футболки и кепки с логотипом значка ЮИД (юный инспектор дорожного движения).

Организаторами слета выступило Республиканское общественное объединение "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)".








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