«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили

Также проводятся следственные мероприятия по установлению и задержанию его куратора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Неизвестный звонил потерпевшим, и имитируя голос сына или дочки, сообщал об аварии и просил передать деньги молодому человеку, который придет к ним. Так, в одном случае пенсионерка отдала мошенникам более 4 млн тенге. Она думала, что эти деньги помогут ее дочери, которая находится в больнице. Только потом поняла, что ее обманули.

Еще одной пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ее внучка сбила пешехода, чтобы помочь ей нужно передать 3 млн тенге. Бабушка смогла найти только один миллион и отдала его сообщнику телефонного мошенника.

Потерпевшие отметили, что отдали мошенникам последние деньги, которые копили всю жизнь. Получив деньги от стариков, подельник телефонных мошенников отправлял их на указанные счета, а часть оставлял себе. В суде он заявил, что ему якобы позвонил незнакомец и предложил поработать курьером.

Суд признал 22-летнего подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы и возмещению ущерба в размере более 8 млн тенге. Также проводятся следственные мероприятия по установлению и задержанию его куратора.



