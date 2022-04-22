Обратная связь и системный подход

Члены фракции партии «AMANAT» в Мажилисе во время выездов в регионы посетили 766 населенных пунктов и провели более 1 200 встреч с населением.

Об итогах выездной работы партийной фракции в регионах в феврале этого года в пресс-цент­ре партии «AMANAT» рассказали депутаты Мажилиса Альберт Рау, Жулдыз Сулейменова, Екатерина Смышляева и Берик Оспанов.

Так, по данным партии, народные избранники за этот период посетили 766 населенных пунк­тов и провели более 1 200 встреч с населением. Помимо разъяснительной работы депутаты проводили личные приемы граждан совместно с представителями местных исполнительных органов. Всего было рассмотрено более 2,5 тыс. обращений.

Как напомнил Альберт Рау, выезды в регионы проходили спустя год после выборов в Мажилис и маслихаты, и в рамках этой работы на местах важно было донести до избирателей, что предвыборные обещания партии исполняются. Он также отметил, что у депутатов в решении проблем избирателей два основных инструмента – бюджет и законодательство.

– Нас очень радует, что из многочисленных обращений от наших избирателей, сограждан более 30% вопросов связаны непосредственно с нашей законо­творческой деятельностью. Это радует потому, что люди понимают, что мы живем в правовом государстве и решение вопросов в самых разных сферах напрямую связано с качеством законодательства. Нам очень важно, как наши законы работают, и важно, когда люди вносят предложения по их корректировке, – отметил Альберт Рау. – Мы считаем, что встречи в регионах были очень плодотворными, нам есть над чем работать. Все вопросы одномоментно решить нельзя. Есть вопросы местного масштаба, которые должны решаться на местах акимами, но важно идти от частного к общему: то есть видеть проблему, понимать ее масштаб для страны в целом и решать через бюджет, через законы, отдельные программы.

В целом по итогам встреч было выявлено 1 209 проблемных воп­росов. Структура жалоб уже привычная: социальная сфера, здравоохранение, образование, соцзащита, охрана труда, поддерж­ка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, развитие инженерной инфраструктуры и так далее.

– Есть системные проблемы, которые поднимаются жителями из года в год. Но впервые структура предвыборной программы партии «AMANAT» устроена таким образом, что она не состоит из одной республиканской программы, которая может не касаться какого-то конкретного села и так далее, а составлена из 216 программ, которые составлялись на уровне регионов. В них были учтены все эти проблемные вопросы, которые жители регулярно поднимали на местах. Еще когда мы только готовили эти программы, к нам поступило более 20 тысяч предложений, которые были учтены в итоговых документах. Таким образом сейчас в селах начали решаться многолетние застарелые проблемы, – отметила Екатерина Смышляева.

Она также подчеркнула, что инфраструктура партии позволяет контролировать исполнение предвыборных обещаний на местах. Что касается непосредст­венно Мажилиса, то депутаты могут влиять на решение проб­лем, в частности, через бюджет.

– Например, когда у нас шло уточнение бюджета, фракцией партии «AMANAT» было добавлено более 160 объектов в программу «Ауыл – ел бесігі» и увеличили бюджет на 40 миллиардов. Все это объекты из территориальных программ партии. Также фракция проанализировала ситуа­цию по воде в сельских населенных пунктах, и в это уточнение бюджета дополнительно вошли 82 проекта по водоснабжению – это также те проекты, которые отражены в территориальных и центральной программах партии «AMANAT». Поэтому нынешний подход к планированию, реализации и мониторингу позволяет точечно подходить к решению вопросов и контролировать ситуацию по исполнению наших предвыборных обещаний, – добавила Екатерина Смышляева.

Все вопросы, которые поднимались гражданами на встречах с депутатами, были сведены в аналитическую записку и направлены в Правительство. В начале апреля Правительство отчиталось по итогам рассмот­рения части проблем, по другим вопросам работа продолжается.