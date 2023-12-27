Объявлен график работы ЦОНов в праздничные дни

График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни озвучили в государственной корпорации «Правительство для граждан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения страны не будут работать 1 и 2 января.

С 3 января они возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, что в будние дни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу – с 9:00 до 13:00.