Аида Балаева зачитала поздравление Президента на I Форуме волонтеров СНГ

В своем приветствии Глава государства отметил, что это важное мероприятие проходит в Международный год добровольцев, объявленный ООН по предложению Казахстана. Это стало признанием огромной роли, которую волонтеры играют в решении многих социальных, гуманитарных и экологических проблем

Фото: МКИ РК

В Астане стартовал I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств. Форум учрежден по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и решением Совета глав правительств СНГ создан как ежегодная площадка для консолидации волонтерских инициатив и обмена опытом между странами Содружества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

На открытии Форума Аида Балаева зачитала поздравительный адрес Главы государства.

«Выдвигая инициативу проведения данного форума, Казахстан ставил целью создать постоянно действующую платформу СНГ для обмена опытом и консолидации волонтерских инициатив на международной арене. Нам особенно важно сфокусироваться на строительстве мостов дружбы, укореняя такие ценности, как солидарность, милосердие, сострадание. В Казахстане волонтерство служит развитию человеческого потенциала, продвижению идеи ответственного гражданства и формированию новой общественной этики. С 1 июля вступила в силу Новая Конституция, которая впервые в истории страны закрепила государственную поддержку волонтерской деятельности на высшем правовом уровне», - сказано в письме.

Выступая на открытии форума, Аида Балаева отметила, что развитие волонтерского движения в Казахстане имеет последовательный характер. Важным этапом стал 2020 год, объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера. В том же году, выступая на 75 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Глава государства предложил объявить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития. Сегодня мы видим значимый результат этой инициативы. За последние 6 лет в стране число активных волонтеров выросло в 6 раз – с 50 до 300 тысяч человек. Количество волонтерских организаций увеличилось в три раза – до 810, а волонтерских групп – в десять раз, до 3,5 тысяч.

«В Казахстане за эти годы также сформирована системная основа для дальнейшего развития движения. Действует Закон «О волонтерской деятельности», развивается инфраструктура поддержки, реализуются образовательные и грантовые программы. Сегодня перед нами стоит следующая задача – не просто расширять движение, а делать волонтерство доступной и естественной частью общественной жизни. Именно на это направлен разрабатываемый совместно с волонтерским сообществом проект Концепции развития волонтерского движения до 2030 года. Основной акцент – на профессиональном и отраслевом волонтерстве, подготовке лидеров, совершенствовании механизмов поддержки и использовании современных цифровых инструментов. В том числе мы работаем над созданием цифрового паспорта волонтера, который позволит систематизировать опыт, компетенции и вклад человека», - сказала вице-премьер.

Кроме того, Аида Балаева подчеркнула, что одним из ключевых направлений остается экологическое волонтерство, которое сегодня объединяет более 100 тысяч граждан. Значительный импульс этому направлению придало общенациональное движение «Таза Қазақстан». За время его реализации проведено более 1,5 тысячи экологических мероприятий, собрано около 2 млн тонн отходов, очищено более 2,8 млн гектаров территорий и высажено около 4,5 млн деревьев.

«Следующим шагом должно стать практическое сотрудничество волонтерских сообществ наших стран. Нам необходимо развивать совместные проекты, обмениваться эффективными методиками, готовить лидеров и координаторов. При этом волонтерский опыт должен получать общественное признание и становиться частью образовательного и профессионального развития человека», – отметила Аида Балаева.

В этой связи заместитель премьер-министра предложила по итогам форума сформировать перечень совместных инициатив в трех приоритетных направлениях – экологии, социальной и инклюзивной поддержке, молодежном волонтерстве.

В качестве одного из первых проектов предложено участие волонтеров стран СНГ в Международной волонтерской неделе восстановления природы Приаралья в октябре.

Отметим, главной темой первого форума стала «Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие». В центре внимания – экологические проекты, инклюзивное и культурное волонтерство, а также развитие международных добровольческих инициатив на пространстве СНГ. В рамках двухдневного форума запланированы панельные сессии, тематические дискуссии и презентации успешных волонтерских практик. Предполагается, что Форум волонтеров СНГ станет ежегодной площадкой для обмена опытом, развития волонтерского движения и укрепления международного сотрудничества. Его проведение будет осуществляться странами Содружества на ротационной основе.