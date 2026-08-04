В Замбии дали старт Международному году волонтеров

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Международный год волонтеров, учрежденный ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, охватывает все больше стран. В Замбии официально дан старт мероприятиям в его рамках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Торжественная церемония прошла в районе Мвинилунга под девизом «Каждый вклад имеет значение: добровольцы укрепляют национальное развитие» и ознаменовала начало национальных мероприятий, посвященных признанию вклада волонтеров в устойчивое развитие страны. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций.

В ходе церемонии было зачитано послание Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Накануне официального запуска в стране прошла информационная кампания по популяризации волонтерства, а также экологические акции и мероприятия по благоустройству общественных пространств.

Международный год добровольцев за устойчивое развитие – 2026 направлен на признание роли добровольцев в достижении Целей устойчивого развития и расширение участия граждан в решении социальных, экологических и гуманитарных задач.