Очередной показ оперы «Мадам Баттерфляй» состоится в Астане

Театр,Музыка,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Приглашенный солист Балуан Беркенов исполнит партию Пинкертона в опере «Мадам Баттерфляй» на сцене «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба театра

Оперу «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини исполнят 12 марта на сцене Большого зала «Астана Опера». Симфоническим оркестром «Астана Опера» будет руководить дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана, лауреат госпремии РК Алан Бурибаев.

Вместе с солистами «Астана Опера» на сцену выйдет приглашенный певец из Алматы Балуан Беркенов, который готовится представить партию Пинкертона.

«Пинкертон – сложный и противоречивый персонаж. В нем сочетаются юношеская беззаботность, эгоизм и, в то же время, проблески настоящих чувств. Мне близка его искренность в моменты, когда он действительно увлечен Чио-Чио-сан, но также важно передать его внутреннюю неготовность к серьезным обязательствам.  Наибольшая сложность в том, чтобы не превращать Пинкертона в карикатурного антагониста. Он – не злодей, а человек своего времени и культуры, для которого этот брак – всего лишь игра. Но именно его легкомыслие приводит к трагедии. Найти баланс между очарованием героя и его безответственностью – одна из главных задач для исполнителя», – прокомментировал Балуан Беркенов.  

Солист также отметил, что этот спектакль станет для него двадцатым в карьере, и выразил радость, что он состоится на сцене «Астана Опера».

Также спикер добавил, что «Мадам Баттерфляй» была любимейшим творением Пуччини, он мог слушать ее без утомления вновь и вновь. История Чио-Чио-сан по прозвищу Мадам Баттерфляй многим знакома по сюжету о пятнадцатилетней японской гейше, полюбившей американского лейтенанта и родившей ему сына, после долгого ожидания, закончившей жизнь самоубийством, узнав об измене возлюбленного.

Критики называют ее бунтаркой, потому что она отреклась от своих традиций, и, как следствие, ее отвергли и семья, и народ.

«В прошлом году весь мир отмечал 100-летие со дня смерти Джакомо Пуччини – композитора, чья музыка навсегда изменила оперное искусство. Я очень люблю исполнять его произведения: они наполнены глубиной, драматизмом и неподдельной человеческой эмоцией», – заключил Балуан Беркенов. 

12 марта партию Мадам Баттерфляй исполнит Улпан Аубакирова, Сузуки – Татьяна Вицинская, Шарплес – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, в роли Горо дебютирует Беимбет Танарыков, Ямадори - Азат Малик, Бонза – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Кэт – Елена Ганжа.

В партии Тетки дебютирует Айгерим Аманжолова, Мать - Назым Сагинтай, роль Кузины станет дебютной для Лейлы Аламановой. Впервые партию Якусидэ представит Алихан Зейнолла, Комиссар - Нурлыбек Коспармаков, Чиновник – Талгат Аллабиринов. 

Напомним, что режиссер-постановщик этого спектакля – Лоренцо Амато, декорации создал выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио, художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

#театр #опера #показ #«Мадам Баттерфляй»

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