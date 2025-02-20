Очередной показ оперы «Мадам Баттерфляй» состоится в Астане

Фото: пресс-служба театра

Оперу «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини исполнят 12 марта на сцене Большого зала «Астана Опера». Симфоническим оркестром «Астана Опера» будет руководить дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана, лауреат госпремии РК Алан Бурибаев.

Вместе с солистами «Астана Опера» на сцену выйдет приглашенный певец из Алматы Балуан Беркенов, который готовится представить партию Пинкертона.

«Пинкертон – сложный и противоречивый персонаж. В нем сочетаются юношеская беззаботность, эгоизм и, в то же время, проблески настоящих чувств. Мне близка его искренность в моменты, когда он действительно увлечен Чио-Чио-сан, но также важно передать его внутреннюю неготовность к серьезным обязательствам. Наибольшая сложность в том, чтобы не превращать Пинкертона в карикатурного антагониста. Он – не злодей, а человек своего времени и культуры, для которого этот брак – всего лишь игра. Но именно его легкомыслие приводит к трагедии. Найти баланс между очарованием героя и его безответственностью – одна из главных задач для исполнителя», – прокомментировал Балуан Беркенов.

Солист также отметил, что этот спектакль станет для него двадцатым в карьере, и выразил радость, что он состоится на сцене «Астана Опера».

Также спикер добавил, что «Мадам Баттерфляй» была любимейшим творением Пуччини, он мог слушать ее без утомления вновь и вновь. История Чио-Чио-сан по прозвищу Мадам Баттерфляй многим знакома по сюжету о пятнадцатилетней японской гейше, полюбившей американского лейтенанта и родившей ему сына, после долгого ожидания, закончившей жизнь самоубийством, узнав об измене возлюбленного.

Критики называют ее бунтаркой, потому что она отреклась от своих традиций, и, как следствие, ее отвергли и семья, и народ.

«В прошлом году весь мир отмечал 100-летие со дня смерти Джакомо Пуччини – композитора, чья музыка навсегда изменила оперное искусство. Я очень люблю исполнять его произведения: они наполнены глубиной, драматизмом и неподдельной человеческой эмоцией», – заключил Балуан Беркенов.

12 марта партию Мадам Баттерфляй исполнит Улпан Аубакирова, Сузуки – Татьяна Вицинская, Шарплес – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, в роли Горо дебютирует Беимбет Танарыков, Ямадори - Азат Малик, Бонза – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Кэт – Елена Ганжа.

В партии Тетки дебютирует Айгерим Аманжолова, Мать - Назым Сагинтай, роль Кузины станет дебютной для Лейлы Аламановой. Впервые партию Якусидэ представит Алихан Зейнолла, Комиссар - Нурлыбек Коспармаков, Чиновник – Талгат Аллабиринов.

Напомним, что режиссер-постановщик этого спектакля – Лоренцо Амато, декорации создал выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио, художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.