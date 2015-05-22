Ода дворнику

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Однако давайте представим хотя бы на миг, что эти люди перестанут убирать: приятно ли будет наблюдать за грудами мусора, растущими изо дня в день, словно снежный ком, под нашими окнами? Вряд ли такая картина положительно скажется на имидже города, вряд ли привлечет туристов, бизнесменов, инвесторов. Получается, чистота важна не только в санитарно-эпидемиологическом, эстетичес­ком, культурном аспектах. Порядок, ухоженность и чистота важны и с экономической точки зрения!
В связи с этим ежегодный конкурс «Лучший дворник» в рамках социального проекта «Чисто по-алматински», который в нынешнем году в нашем городе объявили в третий раз, приобретает особую значимость. Стартовал он 1 мая при спонсорской поддержке одной из компаний. В первую очередь проект нацелен на поддержку людей, которые выходят на работу исключительно ради нашего блага – для того, чтобы дворы были чистыми, заборы и бордюры покрашенными, а клумбы и газоны подстриженными. Таким образом, у жителей мегаполиса появилась прекрасная возможность поблагодарить дворников за их нелегкий труд, узнать имена людей, которые каждый день делают наш город чище и прекраснее. Как это сделать? Проголосовав за лучшего, по нашему мнению, дворника на сайте www.chistopoalmatynsky.kz.
Руководитель проекта «Лучший дворник» Анастасия Кирясова призывает осознать значимость и нужность одной из важных профессий в наших КСК. «Объявляя каждый год конкурс на звание «Лучшего дворника», мы хотели бы таким образом поблагодарить доблестных защитников порядка и чистоты», – добавила она. Здесь хочется несколько поправить: доблестных рыцарей!
Конкурс в текущем году стартовал с общим призовым фондом в 650 тыс. тенге. За 1-е место, как обещают организаторы, присудят 200 тыс. тенге, 2-е место – 150 тыс. и 3-е место (здесь планируется наградить троих победителей-дворников) – по 100 тыс. тенге. А лучших дворников районов ожидают памятные подарки и дипломы.
В первый год, когда состязание только стартовало, награждение состоялось в самом престижном районе – в Парке Первого Президента в рамках празднования Дня города. В тот год звания «Лучшего дворника» и 200 тыс. тенге удостоился Владимир Головченко. Закрепленную за ним территорию он содержит в идеальном порядке. Это подтвердили и жители района, которые благодарили Владимира за то, что их дворы и улицы буквально преобразились.
Лично я желаю, чтобы в нынешнем году победителем стала наша замечательный дворник Альфира. Знаменитая песенка на слова Михаила Танича и музыку Владимира Шаинского: «Что мне снег, что мне зной,/ Что мне дождик проливной…» написана словно про нее. Каждый день рано утром, хоть в метель, хоть в зной, она весело кружится с метлой и со своей неизменной спутницей – маленькой дворняжкой. Если же вдруг не услышишь знакомого шуршания метлы об асфальт или скрежета лопаты о замерзший снег, которые будят, словно петухи в деревне, то кажется, что и день не задался. Честное слово!

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