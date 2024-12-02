«Один дома»: что думает юрист о предложении Закиевой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперт считает, что введение такой нормы может вызвать обоснованные возражения тех родителей, которые вынуждены зарабатывать и оставлять детей, поскольку не имеют других средств к существованию, в том числе воспитывают детей одни.

Однако, по его мнению, инициатива уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой заслуживает самого пристального внимания юридической общественности, научных кругов и депутатов Парламента.

В то же время общественник полагает, что именно неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей повлекло рост несчастных случаев.

«Это и случаи гибели детей в результате возгораний и отравления угарным газом в своих жилищах, это и трагические факты выпадения детей из окон многоэтажных домов. Все такие смерти можно было предотвратить, если бы родители с должным вниманием и ответственностью относились к своим детям», – убежден юрист.

Фото: Instagram.com/serikberkamalov/profilecard/?igsh=MXRpdWtubWR2am8wYg==

Он признает, что исключить полностью несчастные случаи невозможно, однако государство должно принимать меры по созданию в обществе высоких требований к ответственности родителя, к осознанному родительству. Воспитание ребенка - тяжелый ежедневный труд, это приложение максимальных усилий к созданию всесторонне развитой личности в безопасных условиях.

«Помимо общего роста благосостояния общества, создания условий для нормального и достойного заработка государство должно создавать нормы, отвечающие вызовам времени. Не все родители ответственно подходят к исполнению своей роли, а значит государство должно защитить таких детей. Предлагаемая норма об ответственности за оставление детей без присмотра действительно назрела», – заявил спикер.

Как предполагает Серик Беркамалов, норма предлагается как адмответственность в виде штрафа в отношении родителей, которые оставляют малолетних детей без присмотра. При этом возраст ребенка еще подлежит обсуждению.

«По моему мнению, он может быть снижен до 9-10 лет, когда дети уже могут быть самостоятельными и осторожными. Однако очень важно, чтобы на попечении таких детей не оставались другие младшие дети, как обычно бывает в многодетных семьях», – предостерегает правозащитник.

Спикер призывает не путать такую меру с оставлением ребёнка в опасности, предусмотренным статьей 119 Уголовного кодекса.

«Суть противоправного деяния тут заключается в оставлении в опасном для жизни или здоровья состоянии. Т.е. именно тогда, когда была реальная опасность и угроза жизни, а не неоказание помощи или иное бездействие, повлекшее бы неминуемо смерть или серьёзные увечья», – пояснил он.

Предлагаемая норма должна регулировать все иные случаи оставления детей без присмотра, когда их нахождение без опеки родителей или иных взрослых могло повлечь за собой несчастный случай, не связанный напрямую с угрозой жизни ребенка.

«Предполагаю, что введение такой нормы может вызвать обоснованные возражения родителей, которые вынуждены зарабатывать и оставлять детей, так как не имеют других средств к существованию, в том числе воспитывают детей одни. Поэтому мера должна одновременно сопровождаться экономическими мерами поддержки, то есть родители, воспитывающие малолетних детей, должны получать такие пособия, которые позволили бы им находиться дома с детьми и не вынуждали работать сутками обоим родителям, тем более одиноким матерям и отцам», – заключил эксперт.

Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева, руководствуясь печальной статистикой трагических случаев, произошедших с детьми, пока они находились дома одни, предложила принять законодательные меры. Она выступила за то, чтобы дети младше 12 лет не оставались дома без присмотра взрослых. Минпросвещения поддержало идею.