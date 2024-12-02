Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева

Свою инициативу уполномоченный по правам ребенка озвучила в связи с гибелью детей, оставленных дома одних в Акмолинской области
Динара Закиева предложила законодательно установить запрет на оставление детей младше 12 лет без присмотра взрослых, передает корреспондент Kazpravda.kz
Омбудсмен на своей странице в Facebook сообщила о трагической гибели двух детей в Акмолинской области. Так, в частном доме в результате замыкания электропроводки и задымления погибло двое детей.
«Выражаю соболезнования близким. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся все необходимые следственные действия», – написала она.
По информации Закиевой, с января 2024 года по сегодняшний день произошло 15 пожаров с гибелью детей, в основном, дети находились дома одни.
«Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем, необходимо чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством», – отметила омбудсмен.