Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева

Свою инициативу уполномоченный по правам ребенка озвучила в связи с гибелью детей, оставленных дома одних в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Динара Закиева предложила законодательно установить запрет на оставление детей младше 12 лет без присмотра взрослых, передает корреспондент Kazpravda.kz

Омбудсмен на своей странице в Facebook сообщила о трагической гибели двух детей в Акмолинской области. Так, в частном доме в результате замыкания электропроводки и задымления погибло двое детей.

«Выражаю соболезнования близким. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся все необходимые следственные действия», – написала она.

По информации Закиевой, с января 2024 года по сегодняшний день произошло 15 пожаров с гибелью детей, в основном, дети находились дома одни.