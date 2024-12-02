Поддержали ли идею Закиевой о запрете на оставление детей дома в Минпросвещения

После заявления десткого омбудсмена, корреспондент Kazpravda.kz выяснил, что думают о запрете оставлять детей дома одних в Комитете по охране прав детей Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Да, мы, в свою очередь, поддерживаем предложение уполномоченного по правам детей. Международная практика именно об этом и говорит», – ответили в министерстве.

Напомним, Динара Закиева предложила законодательно установить запрет на оставление детей младше 12 лет без присмотра взрослых. Свою инициативу уполномоченный по правам ребенка озвучила в связи с гибелью детей, оставленных дома одних в Акмолинской области.