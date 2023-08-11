Один из обидчиков шымкентского флориста оказался экс-полицейским

Стали известны новые подробности по резонансным видео из цветочного магазина Romantic в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/syrymitkulov и t.me/ztb_qaz

Как оказалось, на активно пересылаемых в Сети видеозаписях – 2 происшествия, произошедших в разное время и с разными нарушителями.

Ролик с мужчиной в белой футболке, который угрожал продавцу цветов ножницами, датируется 8 августа 2023 года.

Заявления в полицию не поступало, правонарушение выявили при мониторинге соцсетей.

Как сообщалось, хулигана установили и доставили в Туранское районное управление полиции.

«Им оказался уроженец Туркестанской области К. 1990 года рождения, проживающий в Шымкенте. Его отец – пенсионер 1952 года рождения, проживает в Байдибекском районе. К прокуратуре отношения не имеет.

Постановлением суда К. за мелкое хулиганство арестовали на 7 суток», – напомнили в полиции.

На втором видео зафиксирован уже другой мужчина – Б. 1989 года рождения. 8 мая текущего года он набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

Однако приехавшим на вызов участковым инспекторам владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался подать заявление.

«Вместе с тем по факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 уголовной статьи «Грабеж с применением насилия».

В ходе разбирательств установлено, что мужчина в черной футболке – бывший сотрудник Каратауского районного управления полиции, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданному им рапорту по собственному желанию по семейным обстоятельствам», – говорится в сообщении.