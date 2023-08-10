Информацию о "нападении сына прокурора на цветочный магазин в Шымкенте" опровергли в ГП

Информация о якобы сыне прокурора, угрожавшем продавцу цветочного магазина в городе Шымкенте, не соответствует действительности. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, где мужчина оскорбляет, а затем угрожает ножницами продавцу цветочного магазина в Шымкенте.

Как сообщили в Департаменте полиции мегаполиса, стражи порядка нашли нарушителя и доставили в полицию.

Однако пострадавший продавец отказался писать заявление на своего обидчика.

Тем не менее полицейские составили на мужчину административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и направили собранные материалы в административный суд.

В результате шымкентец получил 7 суток адмареста.

Позже в Cети появились слухи, что это якобы сын прокурора со своими друзьями напал на цветочный магазин в Шымкенте.

Генеральная прокуратура в ответ распространила заявление: "Данная информация не соответствует действительности. 9 августа 2023 года прокуратура Шымкента официально информировала, что данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит".