Односменка стала реальностью

В Караганде построили уже три комфортные школы, самая большая из них рассчитана на 2 000 учеников. Она находится в новом центре города. Корреспондент «Казправды» посетила ее и попыталась понять, в чем главное преимущест­во учебного заведения нового поколения: в его оснащении, доступе к цифровым ресурсам, педагогах-новаторах или детях, которые тянутся к знаниям.

Подхожу к комфортной школе, которой присвоили номер 19, и первое, что бросается в глаза, – ее яркий фасад и сосны, высаженные во дворе. Деревья выше человеческого роста. Кажется, что они растут здесь давно, хотя на самом деле их посадили только в прошлом году.

Открываю входную дверь и вижу длинный ряд турникетов, почти как в метро. К одному из них подходит девочка-первоклашка в розовой шапке с большим помпоном и прикладывает ID-карту к аппарату. Малышка едва дотягивается своей маленькой ручонкой до нужного места, но делает это деловито. Сразу видно – ребенок освоился в новой школе.

В фойе меня с улыбкой встречает директор школы Гулдана Асамиданова. На ней черная жилетка с вышитым национальным орнаментом. Смотрится одновременно и строго, и небуднично. Такой декор украшает одежду всех педагогов комфорт­ной школы.

Гулдана Ибрайкеновна ведет меня по широким коридорам и первым делом показывает то, что сделано для удобства учеников с особыми потребностями: кнопку вызова помощника возле входа, пандус, туалетную комнату и лифт. Он есть, хотя в здании всего четыре этажа. Для школ, построенных по советским проектам, подъемник – это невиданная роскошь.

– У нас учатся шесть детей с особыми образовательными потребностями, – говорит директор комфортной школы. – Колясочников среди них нет, но есть ученики с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящие. Для них созданы хорошие условия. Лифт работает.­ На каждом этаже есть специаль­ные туалеты. Но особенные дети самостоятельно по школе не ходят, обычно их сопровождают ассистенты или педагоги.

Пока мы идем, я узнаю, что комфортная школа разделена на блоки: для учеников младших классов, среднего и старшего звена. Между ними двери на электронных замках, которые учителя могут открыть своими ID-картами. Такое новшество, непривычное для тех, кто учился в XX веке, позволяет разделить потоки детей. Поэтому на переменах в коридорах нет столпотворения.

Гулдана Ибрайкеновна открывает дверь кабинета, где занимаются первоклашки, и дети тут же вскакивают из-за своих маленьких парт. «Са-ла-мат-сыз ба!» – хором кричат они, а их глазки с любопытством смот­рят на меня. Малышам интерес­но, кто это их фотографирует и зачем. При этом они рады, что можно отвлечься от урока. Но учитель усаживает детей за парты и продолжает занятие. Я в это время рассматриваю класс. Интерактивная доска, шкафчики для вещей, яркие рисунки на стенах, глобус, микроскоп, модель Солнечной системы, коробки с пазлами и конструкторами «Юный физик». Мы, нынешние взрослые, о таком богатстве в школе не могли даже мечтать!

В коридорах тоже есть на что посмотреть. Сразу обращаешь внимание на шкафчики, наподобие тех, которые есть в супермаркетах. В них дети оставляют учебники, чтобы не таскать тяжелые рюкзаки. На каждой дверце красуются надписи: буквы казахского алфавита, неправильные глаголы английского языка, формулы, элементы таблицы Менделеева и даже шахматные фигуры. Просто и полезно. Дети, проходя мимо этих шкафчиков, зрительно запоминают информацию, которая пригодится им на уроках.

Больше всего удивляюсь фонтанчикам с питьевой водой. В школе их 17. Причем новичок не сразу их заметит. Фонтанчики установлены рядом с белыми стенами и сливаются с ними. А еще на каждом этаже есть небольшие коворкинг-зоны с цветными пуфиками, пол застелен мягким ковролином. Здесь ученики на переменах делают уроки, рисуют или просто сидят в смартфонах.

– Пока коворкинг-зоны пус­тые, – отмечает Гулдана Асамиданова. – Хочу оборудовать их стеллажами с книгами. Сама люблю читать и мечтаю, чтобы наши дети больше внимания уделяли книгам. Недавно читала произведение Миржакыпа Дулатулы «Оян, қазақ!», потом начала книгу Касыма Касенова «Жау тылындағы бала». Я считаю, мы, педагоги, должны читать и идти в ногу со временем. Ведь будет стыдно, если ученик задаст вопрос о книге, а мы не сможем ему ответить.

Продолжая экскурсию, мы заглядываем в кабинеты химии, физики и информатики. Все они оснащены так, как родителям нынешних школьников и не снилось.

Идем в столовую. Она в комфортной школе огромная. Обедать здесь могут одновременно 480 человек. А еще в школе аж четыре спортивных зала! Причем перед каждым из них есть прос­торные раздевалки для мальчиков и девочек с туалетами и душевыми.

Но больше всего педагоги гордятся своим актовым залом. Он, вмещающий до 380 человек, очень похож на кинотеатр: крес­ла здесь расположены ярусами. Дети любят проводить в нем время не меньше, чем в спортзале.

– Раз в неделю мы показываем­ нашим ученикам фильмы и мультфильмы, – продолжает Гулдана Ибрайкеновна. – Мы стараемся активно вовлекать их в языковую среду. Ученикам 0–2-х классов показываем мультфильмы на казахском. Среднее звено смотрит подростковые и документальные картины, а старшеклассники – исторические.

Снова спускаемся на первый этаж. Моя спутница смотрит на шагомер и с улыбкой констатирует: «Мы с вами сделали уже 4 000 шагов. Еще не устали?» Отвечаю, что готова любоваться комфортной школой дальше, и тут же задаю вопрос о педагогах: как формировался коллектив, нет ли дефицита кадров?

– Вы, наверное, заметили, что у нас много молодых учителей, – говорит директор школы. – Их принимали на работу по конкурсу. Все места заняты, вакансий у нас нет. Почему? В том числе и потому, что у нас крепкая материальная база. В каждом классе стоит интерактивная доска, у каждого учителя свой компьютер, принтер, сканер. На уроках мы используем искусственный интеллект. Далеко не в каждой городской школе такое есть. Но самое главное, что я постоянно говорю своим учителям: «Вы должны давать ученикам душевное тепло». Уверена, в школе должны работать только те, кто любит детей.

– Какое же главное преимущество комфортной школы? – интересуюсь я.

– Односменка! – не задумываясь, отвечает Гулдана Ибрайкеновна. – Это то, чего нет ни в одной школе Караганды.

Почему односменка так важна? Скорее всего, потому что у педагогов после занятий остается много времени для своих учеников. Не надо торопиться освобождать класс другой смене. Учителя могут общаться с ребятами, подтянуть кого-то по своему предмету и дать капельку того душевного тепла, которое так нужно каждому школьнику.