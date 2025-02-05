Официально объявлен главный бой Садриддина Ахмедова в США

Фото: instagram.com/360boxingpromotions

Промоутерская компания 360 Promotions анонсировала в социальных сетях следующий бой непобежденного казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (15-0, 13 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«Солдат Q» вернется на ринг 19 апреля в Коммерсе (штат Калифорния, США) в поединке против мексиканца Элиаса Эспадаса (23-6, 16 КО). Этот бой запланирован как главное событие вечера.

«Столкновение боксеров первого среднего веса, которое нельзя пропустить, между Садриддином Ахмедовым из Астаны, Казахстан, и Элиасом Эспадасом из Юкатана, Мексика, возглавит шоу в Commerce Casino в субботу, 19 апреля 2025 года», — говорится в публикации.

Предыдущее выступление Ахмедова состоялось 13 декабря 2024 года также в Калифорнии, в нём он нокаутировал в седьмом раунде американца Рафаэля Игбокве (17-6, 7 КО).