Официально объявлен следующий профи-бой Жусупова в США

Имя его соперника пока не называется. Поединок полусреднего веса рассчитан на 8 раундов.

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (3-0, 2 КО) узнал дату следующего поединка в профи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Возвращение Аблайхана на ринг запланировано на 26 августа в Талсе (штат Оклахома, США), о чем сообщается в пресс-релизе промоутерской компании Top Rank.

Имя его соперника пока не называется. Поединок полусреднего веса рассчитан на 8 раундов.

Бой Жусупова станет частью андеркарда вечера бокса от Top Rank на ESPN, в главном бою которого сойдутся местный супертяж-нокаутер Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинец Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

В со-главном поединке также в супертяжелом дивизионе сразятся другой представитель Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) и нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 КО).