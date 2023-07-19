Кособуцкий получил нового соперника

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Непобежденный казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) получил нового соперника по дебюту в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По данным BoxingScene, он проведет со-главный поединок в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США).

Соперником станет нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 KO).

Напомним, изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (15-0, 14 КО). Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой.

Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсу. Однако теперь американец встретится с украинцем Андреем Руденко, их бой станет главным на шоу с участием Кособуцкого, отметил портал.