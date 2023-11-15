Охота на браконьеров

В гараже частного дома, принадлежащего одному из них, обнаружены 23 туши краснокнижных животных, сообщили в пресс-службе депар­тамента полиции области Улытау. Кроме прочего, стражи порядка нашли и изъяли шесть шкур и десять рогов краснокнижных животных, а также три ружья, 54 патрона к ним и автомашину марки Nissan Patrol.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование. Заведено уголовное дело по подозрению в «незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.