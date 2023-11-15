Охота на браконьеров

Свежий выпуск
270
Юлия Пулина, область Улытау

Полицейские города Сатпаева задержали трех мужчин по подозрению в незаконной охоте на сайгу.

Фото: gov.kz

В гараже частного дома, принадлежащего одному из них, обнаружены 23 туши краснокнижных животных, сообщили в пресс-службе депар­тамента полиции области Улытау. Кроме прочего, стражи порядка нашли и изъяли шесть шкур и десять рогов краснокнижных животных, а также три ружья, 54 патрона к ним и автомашину марки Nissan Patrol.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование. Заведено уголовное дело по подозрению в «незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

#сайга #браконьеры #Сатпаев

Популярное

Все
Мечты Ильдара и Ильнара
В Караганде достроили зимнее здание зоопарка, которое ждали пять лет
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Берлин в восторге
Платят дважды за одну услугу
Время и деньги
Кто не везет, на том не едут
Всегда быть в тренде
Поколение белоручек
Олицетворение независимости
Нейтралитет как искусство
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Национальная валюта Казахстана отмечает юбилей
На всю Юго-Восточную Азию
Одна минута для здоровья
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Новый вид воинской службы предлагают ввести в Казахстане
Романс в осенний тихий вечер
В Казахстане запустили цифровой тенге
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Драться нет повода
Чтобы тронуть сердца и души
Не игнорировать правила
Приговор для экс-прокурора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]