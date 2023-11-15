Охота на браконьеров Свежий выпуск 15 ноября 2023 г. 3:57 270 Юлия Пулина, область Улытау Полицейские города Сатпаева задержали трех мужчин по подозрению в незаконной охоте на сайгу. Фото: gov.kz В гараже частного дома, принадлежащего одному из них, обнаружены 23 туши краснокнижных животных, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау. Кроме прочего, стражи порядка нашли и изъяли шесть шкур и десять рогов краснокнижных животных, а также три ружья, 54 патрона к ним и автомашину марки Nissan Patrol. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование. Заведено уголовное дело по подозрению в «незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. #сайга #браконьеры #Сатпаев