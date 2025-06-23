Оказавшийся рядом хирург спас пострадавшую от урагана алматинку

Общество
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

19 июня на алматинском рынке “Арыстан” на сотрудницу одного из киосков обрушилась стеклянная крыша. Причиной трагедии стал ураганный ветер

Женщина получила множественные резаные травмы, у нее началось сильное кровотечение. К счастью, рядом оказался хирург городской многопрофильной клиники №7 Газиз Тулепбергенов, сообщает Kazpravda.kz

Он оказал первую помощь, остановил кровотечение, сжав рану собственными руками. Банки с кетчупом стали временными валиками под мышками у пострадавшей женщины. Доктор держал их, пока не прибыла скорая, а затем сопроводил ее до клиники, где, поставив предварительный диагноз, передал пациентку коллегам. Все это время он был на связи с семьей женщины, поддерживал их во время операции.

Оказалось, это не первый случай, когда имя врача Газиза Тулепбергенова звучит, как синоним профессионализма и человечности. Во время пандемии COVID-19, занимая должность заведующего приемным отделением ГКП №7, он был в числе врачей, которые лечили и оперировали ковидных пациентов, спасая жизни сотен казахстанцев.

А в разгар трагических событий в январе 2022 года, когда многие боялись выйти из дома, он остался в больнице – рядом со своими пациентами.

 

#спасение #хирург #ураган #Газиз Тулепбергенов

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