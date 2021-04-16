Колонка обозревателей

Оклад или жизнь?

Анастасия Прилепская
Все мы так или иначе натыкались на высказывание «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Эту фразу на просторах Интернета кому только не приписывают – от Илона Маска и Уоррена Баффета до Эпикура и Конфуция. Ее в качестве мотиватора так затерли, что местами она уже в дырах и совсем не внушает доверия. Куда понятнее выбор работы по старинке – деньги платят и ладно, а все эти психологические комфорты и удовлетворение – от лукавого.

Лично в моем окружении девять из десяти человек как минимум не любят свою работу и свое начальство, как максимум – ненавидят до тошноты, но продолжают работать в одной и той же компании годами. И все они считают такое положение вещей нормальным.

При этом современная система трудоустройства предлагает массу вариантов разной степени заманчивости. И выбрать ту самую «работу по душе», о которой говорит затасканная фраза-мотиватор, сегодня можно уже в школе. Казалось бы, куда проще, всего три шага. Первый – понять, что тебе интересно, – рисование, спорт, музыка или точные науки, второй – написать в анкете свои увлечения, третий – выбрать колледж или вуз по профилю и поступать туда после школы.

Но все так просто и легко только где-то в параллельной реальности. А на практике в деле выбора будущей профессии столько подводных камней, что корабль «Работа моей мечты» с пробоинами в бортах затонет за сотни миль до желанного порта. Даже если удастся обойти все, мягко говоря, несовершенства в казахстанской системе подготовки специалистов, трудоустройстве в целом и подборе вакансий по компетенции в частности, все равно опасные рифы останутся. Дело в том, что находятся они не во внешней среде, а глубоко внутри нашей ментальности.

Упоминания о профориентации у старшего поколения вызывают ассоциации с соцсоревнованиями, трудовым подвигом Стаханова, с фразой «пятилетку – за четыре года, в три смены, в две рабочие руки и за одну зарплату» и прочими советскими «мотиваторами». Возможно, именно поэтому родители нынешних старшеклассников относятся ко всяческим мероприятиям по профориентации в школе весьма скептически. Приносит подросток домой какие-то бумажки про увлечения и таланты, заполняет какие-то анкеты, ну и ладно, лишь бы в компьютер не играл. Все равно мы твердо убеж­дены, что от профориентации не будет никакого толка, работу своей мечты искать бесполезно.

Тяжело признаться самим себе, что процентов на 80 причина в наших собственных страхах. В нашей уверенности в том, что работа и то, чем тебе действительно нравится заниматься, диаметрально противоположные вещи. Работа – это страдания, через которые придется пройти, чтобы было на что жить. А хобби – нечто неоплачиваемое, то, что принято считать баловством и потерей времени ради своего удовольствия.

Те, кто занимается любимым делом, да еще и деньги неплохие за это получает, – им легко рассуж­дать, им просто повезло. И мы такой рискованный шаг не собираемся совершать. Бросать свою работу ради того, что действительно нравится делать? Нет, мы же не такие сумасшедшие, как они!

Вот только результат совсем не радует – годами приходить на ненавистное рабочее место и терпеть это все ради не особо-то и привлекательной зарплаты. Но ведь жили так наши мамы и папы и нам завещали так жить. Кто мы такие, чтобы спорить? И детей своих продолжаем учить тому же. Может быть, стоит все-таки рассмотреть другие варианты? Вдруг окажется, что эта их проф­ориентация не такая уж бесполезная ерунда?
Все колонки автора

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
Рискуя собой ради других
Здоровые привычки
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
День библиотекаря появился в Казахстане
Вкусняшка с фенолом
В полку элиты – прибыло
Зима не за горами
Сказка со счастливым концом
Сохраняя степное биоразнообразие
Отходы можно пустить в дело, но…
Наблюдатели приветствуются
Кто, если не Салах?
Если завтра падеж...
Ловись, рыбка!
Точно в цель
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Колонка обозревателей
Невзаимозаменяемый
Колонка обозревателей
Истина где-то рядом
Колонка обозревателей
Невиноватая я!
Колонка обозревателей
Пятерочка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]