Оклад или жизнь?

Все мы так или иначе натыкались на высказывание «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Эту фразу на просторах Интернета кому только не приписывают – от Илона Маска и Уоррена Баффета до Эпикура и Конфуция. Ее в качестве мотиватора так затерли, что местами она уже в дырах и совсем не внушает доверия. Куда понятнее выбор работы по старинке – деньги платят и ладно, а все эти психологические комфорты и удовлетворение – от лукавого.



Лично в моем окружении девять из десяти человек как минимум не любят свою работу и свое начальство, как максимум – ненавидят до тошноты, но продолжают работать в одной и той же компании годами. И все они считают такое положение вещей нормальным.



При этом современная система трудоустройства предлагает массу вариантов разной степени заманчивости. И выбрать ту самую «работу по душе», о которой говорит затасканная фраза-мотиватор, сегодня можно уже в школе. Казалось бы, куда проще, всего три шага. Первый – понять, что тебе интересно, – рисование, спорт, музыка или точные науки, второй – написать в анкете свои увлечения, третий – выбрать колледж или вуз по профилю и поступать туда после школы.



Но все так просто и легко только где-то в параллельной реальности. А на практике в деле выбора будущей профессии столько подводных камней, что корабль «Работа моей мечты» с пробоинами в бортах затонет за сотни миль до желанного порта. Даже если удастся обойти все, мягко говоря, несовершенства в казахстанской системе подготовки специалистов, трудоустройстве в целом и подборе вакансий по компетенции в частности, все равно опасные рифы останутся. Дело в том, что находятся они не во внешней среде, а глубоко внутри нашей ментальности.



Упоминания о профориентации у старшего поколения вызывают ассоциации с соцсоревнованиями, трудовым подвигом Стаханова, с фразой «пятилетку – за четыре года, в три смены, в две рабочие руки и за одну зарплату» и прочими советскими «мотиваторами». Возможно, именно поэтому родители нынешних старшеклассников относятся ко всяческим мероприятиям по профориентации в школе весьма скептически. Приносит подросток домой какие-то бумажки про увлечения и таланты, заполняет какие-то анкеты, ну и ладно, лишь бы в компьютер не играл. Все равно мы твердо убеж­дены, что от профориентации не будет никакого толка, работу своей мечты искать бесполезно.



Тяжело признаться самим себе, что процентов на 80 причина в наших собственных страхах. В нашей уверенности в том, что работа и то, чем тебе действительно нравится заниматься, диаметрально противоположные вещи. Работа – это страдания, через которые придется пройти, чтобы было на что жить. А хобби – нечто неоплачиваемое, то, что принято считать баловством и потерей времени ради своего удовольствия.



Те, кто занимается любимым делом, да еще и деньги неплохие за это получает, – им легко рассуж­дать, им просто повезло. И мы такой рискованный шаг не собираемся совершать. Бросать свою работу ради того, что действительно нравится делать? Нет, мы же не такие сумасшедшие, как они!



Вот только результат совсем не радует – годами приходить на ненавистное рабочее место и терпеть это все ради не особо-то и привлекательной зарплаты. Но ведь жили так наши мамы и папы и нам завещали так жить. Кто мы такие, чтобы спорить? И детей своих продолжаем учить тому же. Может быть, стоит все-таки рассмотреть другие варианты? Вдруг окажется, что эта их проф­ориентация не такая уж бесполезная ерунда?

